I. Radičová: Sulík by si odchodom do opozície mohol posilniť pozíciu

Bratislava 10. júla (TASR) - Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by si mohol pri odchode do opozície podľa sociologičky a bývalej premiérky SR Ivety Radičovej posilniť pozíciu, ak sa zvyšok koalície nerozhodne spolupracovať s fašistami. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Je však podľa nej potrebné uvedomiť si, dokedy to občan znesie.



"Sulík si vie posilniť pozíciu, keď bude 'bartrovať' schvaľovanie zákonov, pokiaľ sa zostávajúci zvyšok koalície nerozhodne naplno kooperovať s fašistami v parlamente," skonštatovala Radičová. Je podľa nej otázkou, aký zmysel bude mať menšinová vláda pre občanov. "Budú sa naozaj presadzovať zákony, ktoré nevyhnutne potrebuje prijať?" pýta sa.



Počítať podľa nej treba aj s tým, dokedy občan znesie spory predstaviteľov v koalícii. Poukázala pritom na niekdajšiu krízu počas vlády Igora Matoviča. Podľa sociologičky sa situácia aj v súčasnosti nesie v rovnakom duchu. "Osobné rivality prevyšujú nad tým, čo Slovensko potrebuje nevyhnutne riešiť," podotkla.



Protiinflačnú pomoc nepovažuje za reálnu pomoc. Občania podľa sociologičky oprávnene vnímajú, že vláda nereaguje a neodpovedá na problémy, ktorými žijú. Od vlády očakávajú, že bude prichádzať s riešeniami, ktoré zvýšia životnú úroveň. "Ide nám to hrozne pomaly a ako v bagančiach," povedala Radičová.



Opozícia sa podľa nej prizerá sebadeštrukčnému a sebalikvidačnému procesu vládnej koalície. Poukazuje na emóciu sklamania, hnevu a frustrácie na strane občanov, podpísanú emóciou strachu, keďže nevidia, že by rozhodnutia viedli k lepším riešeniam. "Otvára sa tak priestor pravicovému extrémizmu," upozornila Radičová. Zabrániť tomu sa podľa nej dá presunom od mocenskej politiky k politike riešení, diskusiami a zapájaním ľudí do prijímania riešení. Kritizuje tiež rozdelenie spoločnosti a vytváranie ďalšieho napätia.