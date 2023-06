Šimko: Cestovné doklady by sa už mali vydávať v zákonných lehotách

Bratislava 28. júna (TASR) - Cestovné doklady by sa už mali vydávať v zákonných lehotách, informoval o tom v stredu minister vnútra Ivan Šimko. Problémy podľa neho spôsobila pokazená tlačiareň. Pre podobné situácie chce pre ďalšiu vládu pripraviť dlhodobejší režim.



"Nemožno tlačiť doklady na akýchkoľvek tlačiarňach. Na to je špeciálna tlačiareň, keď sa niečo pokazí, iná už nie je. Toto bol ten problém, ktorý nastal v uplynulých týždňoch. Našťastie, sa ho podarilo odstrániť," skonštatoval Šimko. Za zlyhaniami vidí zanedbané investície do technickej infraštruktúry.