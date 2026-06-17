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I. Šimko: Zmenou v zákone o meste Košice reagujeme na pripomienky VOP
Ombudsman začiatkom júna informoval, že podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Zmena v zákone o meste Košice je reakciou na pripomienky verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského. Novinárom to v stredu po odhlasovaní zmeny uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD). Zo zákona sa vypustila časť, ktorá hovorila o tom, že každá mestská časť má mať svojho poslanca.
„Diskutovali sme s verejným ochrancom práv a akceptovali sme jeho názor, aj keď s ním nesúhlasíme. Ale diskutovali sme o tom, že nechceme našu spoločnú aktivitu ohroziť, pretože v prvom rade išlo o to, aby sa znížili náklady na chod samosprávy a o to, aby bol každý z mestských častí pri stole. To vzniesli starostovia mestských častí ako pripomienku. A práve preto bol v zákone paragraf, ktorý hovoril o tom, že každá mestská časť má mať svojho poslanca. S tým nesúhlasil verejný ochranca práv, čo rešpektujem,“ povedal Šimko.
Zmena prešla v rámci hlasovania o novele zákona o obecnom zriadení. Šimko podal pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení zákon o meste Košice. Vypúšťajú sa ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Ponecháva sa však možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.
Ombudsman začiatkom júna informoval, že podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s Ústavou SR a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Predmetom jeho návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzali povinnosť, aby každá mestská časť, a po reforme územného členenia aj každá miestna časť, mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Dobrovodský je presvedčený, že takto nastavené pravidlá môžu vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý je jedným zo základných pilierov demokratického právneho štátu.
Parlament koncom apríla schválil pôvodnú novelu zákona o meste Košice. Nová úprava má smerovať k tzv. racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Počíta napríklad s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Zároveň sa má počet mestských poslancov zvýšiť zo 41 na 51.
„Diskutovali sme s verejným ochrancom práv a akceptovali sme jeho názor, aj keď s ním nesúhlasíme. Ale diskutovali sme o tom, že nechceme našu spoločnú aktivitu ohroziť, pretože v prvom rade išlo o to, aby sa znížili náklady na chod samosprávy a o to, aby bol každý z mestských častí pri stole. To vzniesli starostovia mestských častí ako pripomienku. A práve preto bol v zákone paragraf, ktorý hovoril o tom, že každá mestská časť má mať svojho poslanca. S tým nesúhlasil verejný ochranca práv, čo rešpektujem,“ povedal Šimko.
Zmena prešla v rámci hlasovania o novele zákona o obecnom zriadení. Šimko podal pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení zákon o meste Košice. Vypúšťajú sa ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Ponecháva sa však možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.
Ombudsman začiatkom júna informoval, že podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s Ústavou SR a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Predmetom jeho návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzali povinnosť, aby každá mestská časť, a po reforme územného členenia aj každá miestna časť, mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Dobrovodský je presvedčený, že takto nastavené pravidlá môžu vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý je jedným zo základných pilierov demokratického právneho štátu.
Parlament koncom apríla schválil pôvodnú novelu zákona o meste Košice. Nová úprava má smerovať k tzv. racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Počíta napríklad s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Zároveň sa má počet mestských poslancov zvýšiť zo 41 na 51.