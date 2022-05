I. Štefanec: CoFoE potvrdila reformné úsilie Európskej únie

Bratislava/Brusel 28. mája (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) potvrdila reformné úsilie Európskej únie, ktoré je zamerané na transformáciu na zelenú ekonomiku a digitalizáciu, ale aj ochranu klímy, hlbšiu integráciu pri riešení kríz, bezpečnosti, migrácie či podpory demokratických procesov. Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Zdôraznil aj výzvu na podporu malých a stredných podnikateľov, ktorá zaznela počas CoFoE.



Občania členských krajín EÚ mali prostredníctvom tejto konferencie od mája minulého roka možnosť vyjadriť sa k fungovaniu Európskej únie a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení.



Navrhované odstránenie požiadavky jednomyseľnosti členských štátov EÚ v hlasovaniach o citlivých otázkach si však bude vyžadovať revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ a podľa Štefanca treba do tohto procesu zainteresovať všetky relevantné inštitúcie.



Zmeny by mali podľa neho viesť k zjednodušeniu inštitucionálnej štruktúry EÚ, väčšej transparentnosti a zodpovednosti v rozhodovacom procese, pričom by sa malo uvažovať aj o novom definovaní rámca právomocí EÚ.



Štefanec pripomenul, že CoFoE musela čeliť aj novým výzvam, ktoré priniesla ruská agresia na Ukrajine. "Myslím, že si s tým poradila veľmi dobre a odzrkadlilo sa to aj na jej výstupoch," povedal. Mrzí ho, že konferencia počas svojho ročného trvania v spoločnosti rezonovala iba okrajovo.