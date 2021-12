I. Štefanec: Diskusia s občanmi ukazuje, že EÚ je pripravená na zmenu

Brusel/Bratislava 13. decembra (TASR) - Diskusia s občanmi v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) ukazuje, že Európska únia (EÚ) je dynamická a pripravená na zmenu a zlepšovanie sa. Podujatie otvára úniu smerom k občanom. Pre TASR to povedal poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.



Obdobie pandémie nového koronavírusu podľa neho ukázalo prednosti EÚ, ale aj príležitosti na zlepšenie.



"To, že sa dnes viac ako inokedy pýtame občanov, je dôkazom, že Európska únia nie je politický monolit, ale dynamická štruktúra, ktorá je vždy pripravená na zmenu a zlepšovanie sa," povedal europoslanec zo skupiny európskych ľudovcov (EPP). Očakáva široké spektrum názorov a podnetov, ktoré búdu postupne zapracované do podoby legislatívnych návrhov.



Pripomenul, že k diskusii v rámci CoFoE sám čiastočne prispel organizáciou niekoľkých podujatí. Tie zahŕňali aj ekonomické pohľady či stanoviská cirkví a seniorov.



"Uvítal by som, keby boli závery podobných stretnutí zverejňované aj priebežne a povzbudili tak aj ďalších, aby sa zapojili," doplnil Štefanec.



V rámci Konferencie o budúcnosti Európy pravidelne zasadajú štyri občianske panely, každý zložený z 200 náhodne vybraných občanov členských krajín EÚ. V každom z panelov je rovnaký počet mužov a žien a proporčne sú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí.



Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.



Štefanec upozornil na výzvu, ktorej EÚ čelí: urobiť Európu konkurencieschopnejšou a "priblížiť ju viac k občanom".



"Verím, že do konca aktuálneho funkčného obdobia Európskej komisie a Európskeho parlamentu budú prvé závery pretavené do konkrétnych návrhov," dodal.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu.