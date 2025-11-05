< sekcia Slovensko
I. Tesař predstavil v Bratislave zbierku poviedok a básní Na kusy
Tesařove texty sprevádzajú fotografie Karla Cudlína, ktorého s autorom knihy začiatkom 90. rokoch spojilo pôsobenie v médiách.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Na kusy je názov knihy z pera Ivana Tesařa. Český spisovateľ, novinár a mediálny analytik v zbierke poviedok a básní spomína na svoje dospievanie v čase normalizácie, na tragické i pozitívne osudy ľudí v jeho okolí, osudové stretnutia, ktoré ovplyvnili jeho život.
„Nebyť covidu, nenapísal by som ju. Prišiel covid, neskutočným spôsobom som sa nudil a začal písať. Po dvoch - troch poviedkach mi naskočilo, že tie moje osobné príbehy majú univerzálny presah pre iných ľudí,“ povedal pre TASR Tesař pred stredajším autorským čítaním v bratislavskom Českom dome.
Tesařove texty sprevádzajú fotografie Karla Cudlína, ktorého s autorom knihy začiatkom 90. rokoch spojilo pôsobenie v médiách. „Veľmi som stál o to, aby moje poviedky a básne sprevádzali jeho fotografie, známe i tie menej známe. Napokon sme i dofotili miesta, o ktorých píšem a ktoré sa za 40 rokov zmenili alebo existujú v inej podobe,“ priblížil genézu knihy autor.
„Človek sa dostane do veku, keď má nejaké spomienky a chce si ich utriediť, aj keď sú to spomienky bolestné, pozerá sa na ne s odstupom chlapa, ktorý má vyše päťdesiat,“ hovorí autor veľmi osobných, autentických textov, v ktorých sa vracia do divokých 90. rokov. „Dostali sme sa z klietky, mali sme obrovský priestor. S 18-, 20-ročnými kamarátmi sme poznávali svet, boli sme odtrhnutí z reťaze, mnoho mojich kamarátov tragicky zahynulo,“ spomína Tesař.
Dve poviedky venoval aj svojmu otcovi. „Pred 18 rokmi zomrel na rakovinu, posledný polrok som sa o neho staral. Na rozdiel od mojich súčasníkov som mal veľmi starého otca, bol ročník 1927, zažil druhú svetovú vojnu, totálne nasadenie,“ dodal Tesař. Jeho poviedky rámcujú obdobie od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. „Mám tam veci o rodine, jej časť išla začiatkom storočia do Ameriky, časť do Ruska,“ prezradil Tesař.
Medzi poviedky zaradil tiež spomienku na slávneho hokejistu Petra Klímu, ktorý v 80. rokoch emigroval z Československa do Severnej Ameriky, v NHL hral v období 1985 až 1999. Jednu z poviedok Tesař venoval aj Františkovi Krieglovi, jedinému členovi československej delegácie, ktorý nepodpísal v Moskve protokol legalizujúci inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.
Melancholicky ladená zbierka poviedok a básní Na kusy, ktorá čitateľov vťahuje do sveta spomienok, myšlienok a detských zážitkov reflektujúcich historické udalosti, vyšla v roku 2024 vo vydavateľstve Větrné mlýny. Autorské čítanie pripravilo České centrum v spolupráci s veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave.
„Nebyť covidu, nenapísal by som ju. Prišiel covid, neskutočným spôsobom som sa nudil a začal písať. Po dvoch - troch poviedkach mi naskočilo, že tie moje osobné príbehy majú univerzálny presah pre iných ľudí,“ povedal pre TASR Tesař pred stredajším autorským čítaním v bratislavskom Českom dome.
Tesařove texty sprevádzajú fotografie Karla Cudlína, ktorého s autorom knihy začiatkom 90. rokoch spojilo pôsobenie v médiách. „Veľmi som stál o to, aby moje poviedky a básne sprevádzali jeho fotografie, známe i tie menej známe. Napokon sme i dofotili miesta, o ktorých píšem a ktoré sa za 40 rokov zmenili alebo existujú v inej podobe,“ priblížil genézu knihy autor.
„Človek sa dostane do veku, keď má nejaké spomienky a chce si ich utriediť, aj keď sú to spomienky bolestné, pozerá sa na ne s odstupom chlapa, ktorý má vyše päťdesiat,“ hovorí autor veľmi osobných, autentických textov, v ktorých sa vracia do divokých 90. rokov. „Dostali sme sa z klietky, mali sme obrovský priestor. S 18-, 20-ročnými kamarátmi sme poznávali svet, boli sme odtrhnutí z reťaze, mnoho mojich kamarátov tragicky zahynulo,“ spomína Tesař.
Dve poviedky venoval aj svojmu otcovi. „Pred 18 rokmi zomrel na rakovinu, posledný polrok som sa o neho staral. Na rozdiel od mojich súčasníkov som mal veľmi starého otca, bol ročník 1927, zažil druhú svetovú vojnu, totálne nasadenie,“ dodal Tesař. Jeho poviedky rámcujú obdobie od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. „Mám tam veci o rodine, jej časť išla začiatkom storočia do Ameriky, časť do Ruska,“ prezradil Tesař.
Medzi poviedky zaradil tiež spomienku na slávneho hokejistu Petra Klímu, ktorý v 80. rokoch emigroval z Československa do Severnej Ameriky, v NHL hral v období 1985 až 1999. Jednu z poviedok Tesař venoval aj Františkovi Krieglovi, jedinému členovi československej delegácie, ktorý nepodpísal v Moskve protokol legalizujúci inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.
Melancholicky ladená zbierka poviedok a básní Na kusy, ktorá čitateľov vťahuje do sveta spomienok, myšlienok a detských zážitkov reflektujúcich historické udalosti, vyšla v roku 2024 vo vydavateľstve Větrné mlýny. Autorské čítanie pripravilo České centrum v spolupráci s veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave.