Iniciatíva advokátov víta súdne rozhodnutie v prípade Martina R.

Bratislava 18. decembra (TASR) - Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) považuje za úspech, že Najvyšší súd (NS) SR v prípade obvineného advokáta Martina R. vyjadril vo štvrtok (17. 12.) vážne pochybnosti o právnej klasifikácii skutkov, z ktorých je obhajca obvinený. TASR o tom informoval advokát a iniciátor IAPŠ Matej Marhavý.



NS SR rozhodol vo štvrtok na svojom neverejnom zasadnutí, že predĺži väzbu Martina R. do konca mája a nie do konca júla, ako to navrhoval dozorový prokurátor. "Sťažnosť proti predĺženiu väzobného stíhania, ktorú podala obhajoba Martina R., dosiahla úspech, pretože NS SR rozhodol o predĺžení väzby nie o sedem, ale o päť mesiacov. Aj keď najaktuálnejšie rozhodnutie NS SR nemalo za následok prepustenie z väzby, podstatným spôsobom potvrdilo obhajobné tvrdenia a nedostatky v stíhaní obvineného," vysvetlil Marhavý.



Podľa jeho názoru teraz bude výlučne na orgánoch činných v trestnom konaní zdôvodniť, či po zmene právnej kvalifikácie skutkov bude aj väzba predĺžená o päť mesiacov právne udržateľná. "Pretože z doterajších výsledkov konania jednoznačne vyplýva, že nie je. NS SR totiž na štvrtkovom neverejnom zasadnutí vyjadril vážne pochybnosti o právnej kvalifikácii skutku, keďže z toho, ako je v súčasnosti formulovaný, nevyplýva, že Martin R. sa mal trestnej činnosti dopustiť ako člen nebezpečného zoskupenia," zdôraznil Marhavý.



"Ide o prvý rukolapný úspech obhajoby aj IAPŠ upozorňujúcej na veľmi ľahkovážne využívanie inštitútu väzby a inštitútu spolupracujúceho svedka, pretože súčasný právny poriadok SR nepozná pojem vyšetrovacia väzba. Prvý úspech však neznamená, že iniciatíva poľaví vo svojich aktivitách, práve naopak – zintenzívni svoju činnosť. Sme presvedčení, že prípadom advokáta Martina R. by sa mal, tak ako sme to uviedli v manifeste IAŠP na úplnom začiatku, zaoberať aj novozvolený generálny prokurátor Maroš Žilinka," povedal Marhavý.



Signatári iniciatívy vyjadrili vieru, že vyšetrovanie veci už bude ďalej pokračovať v medziach zákona a nezneužije sa na nezákonné stíhanie klienta, respektíve neprídu prekvapivé skutočnosti pri vyšetrovaní, ktoré by zásadným spôsobom zhoršili situáciu. IAPŠ do piatka podpísalo 80 advokátov.



Martina R. zadržali policajti vlani v októbri v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov.