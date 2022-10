Kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem: Nenávisť nesmie mať v SR miesto

Bratislava 16. októbra (TASR) - Spoločným cieľom všetkých musí byť, aby sa menšiny na Slovensku cítili prijaté a žili tu v bezpečí. Nenávisť v žiadnej podobe nesmie mať miesto na Slovensku. Uviedli to z Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).



Vraždu na Zámockej ulici v Bratislave ICEJ odsúdilo, rovnako tak aj motiváciu vraha sformulovanú v manifeste namierenom prevažne voči Židom. "Vo zverejnenom texte sa páchateľ okrem iného otvorene hlási k teórii rasovej neznášanlivosti a uplatňovaniu princípov kolektívnej viny. Hlásil sa teda k niečomu, čo prinieslo doteraz najväčšie hrôzy ľudstva vôbec, a to v období pred a predovšetkým počas druhej svetovej vojny," uvádza ICEJ.



Preto ICEJ vyzýva vládu SR a príslušné inštitúcie, medzi nimi obzvlášť cirkvi pôsobiace na Slovensku, aby sa so všetkou váhou venovali prevencii proti nezmyselnému antisemitizmu a prejavom nenávisti vôbec. Slovensko si aj po tomto čine podľa ICEJ musí zachovať charakter slobodnej a demokratickej krajiny. Má byť i miestom, kde tak sloboda vyjadrovania a vyznania, ako aj odborná diskusia na všetky relevantné témy má svoje pevné miesto vrátane pravidiel slušnosti a vzájomného rešpektu. "Zároveň má byť štátnym útvarom, kde budú príslušné orgány vybavené právomocami a kapacitami potrebnými na preventívne odhaľovanie a odvážne potlačenie každého prejavu nenávisti," dodáva sa v stanovisku ICEJ.