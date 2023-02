Ichtyológ: Zamrznuté hladiny zvyšujú predačný tlak kormoránov

Žilina 9. februára (TASR) – Vzhľadom na aktuálne mrazivé počasie by mala byť prioritou rybárskych organizácií ochrana rýb pred predačným tlakom kormorána veľkého. Informoval o tom Richard Štencl z oddelenia ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ).



"Pretrvávajúce chladné počasie spôsobilo zamrznutie hladín väčšiny stojatých vôd, ale aj pomalšie tečúcich častí vodných tokov a ich vzdutí. Pri takýchto podmienkach dochádza na riekach k zvýšenej koncentrácii rybožravých predátorov, predovšetkým kormorána veľkého. Vplyvom chladu sú aktuálne prietoky nízke, voda je bez zákalu, kormorány preto ľahko nachádzajú ryby zhromaždené na zimoviskách. Ich ochrana by preto mala byť momentálne prioritou," uviedol Štencl.



Do konca februára je podľa neho na vybraných rybárskych revíroch povolené kormorána veľkého legálne plašiť a loviť. "Na to, aby kormorány neatakovali zimoviská, však často postačuje samotná prítomnosť človeka na lokalite," zdôraznil ichtyológ.