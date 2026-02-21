< sekcia Slovensko
ICJK: Novinári nahlásili v 77 útokov, podľa analýzy ich bolo viac
Dáta z nahlásených útokov ukazujú, že v 35 prípadoch boli novinári verbálne napádaní a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Novinári nahlásili platforme Bezpečná žurnalistika prevádzkovanej Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK) v minulom roku 77 útokov. Analýza platformy ukázala, že ich bolo viac. Na tlačovej konferencii o tom v sobotu pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej informovali predseda ICJK Lukáš Diko a koordinátorka platformy Karolína Farská.
Len pri analyzovaní platených príspevkov vybraných profilov na sociálnych sieťach objavila platforma približne 200 útokov. „Naša kontinuálna celoročná analýza ukazuje, že tie útoky sú oveľa intenzívnejšie, oveľa agresívnejšie a často pochádzajú práve od ľudí, ktorí sú na tých najvyšších postoch v našej krajine,“ uviedla Farská. Ako doplnila, politici tým útoky na novinárov normalizujú.
Dáta z nahlásených útokov ukazujú, že v 35 prípadoch boli novinári verbálne napádaní a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie. Bezpečná žurnalistika zaznamenala aj prípady cenzúry či hrozby smrťou.
„Vidíme, že sa počet hlásení každoročne zvyšuje. Myslím, že v prvom roku fungovania bolo 48 hlásení, potom 74 a v roku 2025 už to bolo 77 hlásení,“ doplnil Diko.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
Len pri analyzovaní platených príspevkov vybraných profilov na sociálnych sieťach objavila platforma približne 200 útokov. „Naša kontinuálna celoročná analýza ukazuje, že tie útoky sú oveľa intenzívnejšie, oveľa agresívnejšie a často pochádzajú práve od ľudí, ktorí sú na tých najvyšších postoch v našej krajine,“ uviedla Farská. Ako doplnila, politici tým útoky na novinárov normalizujú.
Dáta z nahlásených útokov ukazujú, že v 35 prípadoch boli novinári verbálne napádaní a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie. Bezpečná žurnalistika zaznamenala aj prípady cenzúry či hrozby smrťou.
„Vidíme, že sa počet hlásení každoročne zvyšuje. Myslím, že v prvom roku fungovania bolo 48 hlásení, potom 74 a v roku 2025 už to bolo 77 hlásení,“ doplnil Diko.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.