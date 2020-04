Podľa Remišovej ide pri sprísnení pre pendlerov o ochranu ľudí v SR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Prvoradým záujmom vlády je ochrániť ľudí na Slovensku. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to ohľadom sprísnených pravidiel v súvislosti s novým koronavírusom pre tzv. pendlerov, ktorých cieľom je neohroziť zvyšok populácie v krajine, uviedla podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Richard Raši si myslí, že opatrenie bolo "dobre myslené, no nedomyslené“. Upozorňuje pritom, že povinnosť preukazovať sa každý mesiac novým potvrdením negatívneho testu na COVID-19 sa nebude týkať len tých, ktorí cestujú v pohraničí za prácou, ale aj ich rodinných príslušníkov. "Pri štvorčlennej rodine takáto domácnosť mesačne zaplatí 4 x 70 eur. Navyše, okrem toho, že rodiny toto opatrenie finančne zaťaží, ešte samotný výsledok testu v jeden deň neznamená, že na druhý deň sa človek nemôže nakaziť," upozornil podpredseda Smeru-SD.



Podľa Remišovej je opatrenie legitímne, pričom ide o rozhodnutie hlavného hygienika SR, ktoré vzišlo z výsledkov diskusie odborníkov na ústrednom krízovom štábe. Priznáva, že vždy je polemika o tvrdšom či mäkšom prístupe. "Sme otvorení upravovať tieto pravidlá podľa vývoja situácie,“ dodala. Na otázku, či je sprísnenie pre pendlerov podložené dátami o ich zvýšenej rizikovosti nákazy, Remišová pripomenula, že Rakúsko či ČR je z hľadiska epidémie na tom horšie ako Slovensko.



Raši si myslí, že práve dáta sú nevyhnutné pre prijatie takéhoto opatrenia. „Špecifické dáta pre tzv. pendlerov SR nemá, špecificky ich štát netestoval, preto je opatrenie skôr pocitové,“ dodal. Prihovára sa skôr za koordináciu prijímania opatrení so susednými krajinami.