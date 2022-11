IDETE AUTOM DO CHORVÁTSKA? Rezort pripomína vodičom nové povinnosti

Bratislava 3. novembra (TASR) - Vodiči motorových vozidiel v Chorvátsku musia mať od 1. novembra počas dňa zapnuté LED alebo stretávacie svetlá. Od 15. novembra je potrebné mať zimné pneumatiky alebo letné pneumatiky s hĺbkou minimálne štyri milimetre. Pripomína to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe.



"Od 1. novembra do 31. marca je počas dňa povinné používať na motorových vozidlách denné LED svetlá alebo stretávacie svetlá (motocykle a mopedy celoročne) inak hrozí bloková pokuta 300 HRK, teda približne 40 eur. V prípade kolízie alebo dopravnej nehody je pokuta oveľa vyššia," upozornilo ministerstvo.



Rezort zároveň pripomína, že od 15. novembra do 15. apríla je potrebné mať na vozidle zimné pneumatiky alebo letné pneumatiky s minimálnou hĺbkou štyri milimetre a súčasne v čase snehovej pokrývky či poľadovice aj snehové reťaze. "V opačnom prípade podľa zákona o bezpečnosti cestnej premávky bude vozidlo odstavené a vodičovi hrozí pokuta 1000 HRK, čo predstavuje približne 133 eur," doplnilo ministerstvo.