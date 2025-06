Idete do Chorvátska? Môžete sa tam obrátiť na slovenských policajtov

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenskí policajti odídu aj tento rok do Chorvátska. Od začiatku júla až do konca augusta tam budú k dispozícii slovenským turistom pri riešení ich problémov. Môžu pomôcť s tlmočením či s vypĺňaním dokumentov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



„Vysielame ôsmich policajtov v dvoch rotáciách. V prvej rotácii pôjdu dve dvojčlenné hliadky vo svojich uniformách, na služobných vozidlách označených s príslušnosťou polícia. Osvedčili sa nám dve destinácie za posledné roky, a to Crikvenica a Trogir. Jedna hliadka, ktorá bude slúžiť na policajnom oddelení v Crikvenici, bude mať na starosti severnú časť pobrežia od Zadaru smerom na Rijeku a policajti umiestnení na policajnom oddelení v Trogire budú mať na starosti spodnú oblasť,“ uviedol Hájek.



Slovenskí občania sa môžu na policajtov obrátiť napríklad v prípade potreby tlmočenia do chorvátčiny. „Vieme poradiť, ako sa postupuje, aké tlačivá treba a podobne. Môžem povedať, že stretávame sa každoročne najčastejšie s dopravnými nehodami alebo škodovými udalosťami,“ ozrejmil hovorca. Ako však dodal, velenie nad slovenskými policajtmi má chorvátska strana, preto vždy treba najskôr volať miestnu políciu na linke 112 či 192.



Hájek spomenul, že dovolenkári sa na slovenských policajtov často obracajú aj v prípadoch, ktoré s ich prácou nesúvisia. V takýchto situáciách sa slovenským občanom stále pokúsia pomôcť, no ich kapacity nie sú primárne určené na riešenie napríklad problémov s ubytovaním.



Jeden z policajtov, ktorí tento rok do Chorvátska pôjdu, Ivo Džurbala dodal, že vyslaní príslušníci často pomáhajú občanom napríklad pri udelení pokuty za parkovanie. „Stalo sa nám viackrát, že občania mali uhradené parkovné. Napriek tomu si našli za stieračom auta pokutu. V takom prípade sme vedeli pomôcť s odvolaním sa,“ uviedol.



Do Chorvátska v roku 2025 pôjde aj slovenský policajt, ktorý sa tam narodil. Ako Petar Vidulin spomenul, jeho rodičia tam naďalej žijú. Vzhľadom na to, že jeho rodným jazykom je chorvátčina, príprava na cestu bola pre neho jednoduchšia. „Boli tam testy z chorvátskeho jazyka, ktoré sme museli splniť, aby sme vedeli odborné výrazy použiť v konkrétnych prípadoch,“ priblížil.



Slovenskí policajti budú v júli a auguste zastihnuteľní na slovenských telefónnych číslach +421 908 723 525 a +421 908 723 526. Slúžiť budú najmä počas pracovných dní od 07.00 h do 15.00 h. V prípade festivalov či iných masových podujatí sa ich služby podľa Hájeka môžu upraviť.