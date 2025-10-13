< sekcia Slovensko
Idete do Tatier? Na toto upozorňujú záchranári
V nedeľu mali záchranári viacero zásahov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 13. októbra (TASR) - Uplynulá nedeľa (12. 10.) si vo Vysokých Tatrách vyžiadala viacero zásahov Horskej záchrannej služby (HZS) i jeden tragický pád. Horskí záchranári preto upozorňujú turistov na zimné podmienky na horách, ktorým je potrebné prispôsobiť pohyb a výstroj.
HZS najprv pomáhala 43-ročnému turistovi, ktorý si poranil dolnú končatinu v oblasti Škaredého žľabu. Následne dostala hlásenie o páde 45-ročnej Poľky z vrcholu Východnej Vysokej, východnou stenou do Kotliny pod Prielomom. Zranenia po 300-metrovom páde však boli natoľko vážne, že im na mieste podľahla. Pomoc HZS potrebovala v nedeľu aj 35-ročná turistka poľskej národnosti v oblasti žľabu pod Štrbinou pod Ťažkým štítom. „Žena sa pohybovala po neznačenej trase v exponovanom teréne v zimných podmienkach, kde stratila orientáciu, dostala sa do neschodného terénu a uviazla,“ uviedli horskí záchranári, ktorých ešte počas tejto záchrannej akcie požiadali o pomoc aj pre ďalšieho Poliaka. V rovnakom žľabe si pádom privodil zranenie hlavy.
„Dôrazne upozorňujeme návštevníkov hôr, že v jednotlivých pohoriach už prevládajú zimné poveternostné podmienky, pričom sa miestami na chodníkoch nachádza súvislá vrstva snehu a ľadu. Rovnako s príchodom zimného ročného obdobia sa skracujú dni, je preto nutné akúkoľvek aktivitu v horách prispôsobiť dennému svetlu a byť vybavený svetelnými zdrojmi. Zároveň chceme apelovať na návštevníkov hôr, že pokiaľ budú počas pobytu v horách vystavení zlému počasiu, aby prehodnotili možnosť návratu, nakoľko výstup je voliteľný, ale zostup je povinný,“ uzatvára HZS.
