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IDETE NA BRIGÁDU DO ZAHRANIČIA? Môže sa skončiť fatálne,varuje polícia
Ľudia by nikdy nemali odovzdávať svoje cestovné doklady, tvrdí polícia. Radí preto, aby boli pri opisovaní údajov z dokladu totožnosti prítomní a doklady žiadali ihneď späť.
Autor TASR
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Bratislava 7. júla (TASR) - Letné brigády či dobrodružstvá v zahraničí môžu skončiť aj fatálne. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia. Ľudia by podľa nej mali byť podozrievaví voči príliš veľkorysým ponukám na pomoc, ponuke lukratívnej brigády alebo zamestnania najmä od neznámych osôb.
„Dohodu o práci si dajte elektronicky zaslať ešte pred odchodom do zahraničia. Nastavené pracovné podmienky si dôkladne preštudujte a poraďte sa so svojim okolím. Pracovné zmluvy nepodpisujte, ak nerozumiete ich obsahu,“ odporúčajú policajti.
Ľudia by tiež nikdy nemali odovzdávať svoje cestovné doklady, tvrdí polícia. Radí preto, aby boli pri opisovaní údajov z dokladu totožnosti prítomní a doklady žiadali ihneď späť.
Fotokópiu cestovného dokladu je podľa policajtov potrebné ponechať si v mobile a jeho kópiu poslať blízkym, príbuzným, priateľom alebo inej dôveryhodnej osobe. „Majte pri sebe vždy kontaktné údaje dôveryhodných osôb, ktoré vám môžu pomôcť v prípade núdze, ak nemáte pri sebe mobilný telefón alebo osobné veci,“ priblížili.
Polícia pokračuje, že ľudia by tiež mali uviesť svoje miesto pobytu, kam cestujú a či sa mienia v zahraničí zdržiavať so svojou rodinou a priateľmi. Odporúča tiež zasielať blízkym pravidelné informácie, kde sa nachádzajú a byť s nimi v pravidelnom kontakte.
„Predtým, ako nastúpite do neznámeho vozidla, ktoré vás v cudzej krajine napríklad vyzdvihlo na letisku, odfoťte si tabuľku s evidenčným číslom a ihneď ju pošlite svojim priateľom alebo rodine. Do vozidla v žiadnom prípade nenastupujte, ak vám vodič zakáže fotografovať,“ uviedla polícia.
Rovnako radí postupovať pri ubytovaní. Blízkym a známym treba zaslať fotografiu objektu, kde sa človek mieni ubytovať a zdržiavať. „Ak sa necítite bezpečne, máte pocit, že sprostredkovateľ dovolenky alebo pracovnej ponuky sa snaží obmedziť vaše práva, opustite ihneď ubytovanie a okamžite požiadajte o pomoc úrady. Bez váhania kontaktujte príslušný zastupiteľský úrad,“ tvrdia policajti.
V prípade, že má človek obavy o svoj život a zdravie, mal by sa presunúť do objektov „s krížom“ ako kostol či nemocnica, odkiaľ môže požiadať o ďalšiu pomoc.
Jedným z nástrojov prevencie je aj prevádzka národnej bezplatnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
„Dohodu o práci si dajte elektronicky zaslať ešte pred odchodom do zahraničia. Nastavené pracovné podmienky si dôkladne preštudujte a poraďte sa so svojim okolím. Pracovné zmluvy nepodpisujte, ak nerozumiete ich obsahu,“ odporúčajú policajti.
Ľudia by tiež nikdy nemali odovzdávať svoje cestovné doklady, tvrdí polícia. Radí preto, aby boli pri opisovaní údajov z dokladu totožnosti prítomní a doklady žiadali ihneď späť.
Fotokópiu cestovného dokladu je podľa policajtov potrebné ponechať si v mobile a jeho kópiu poslať blízkym, príbuzným, priateľom alebo inej dôveryhodnej osobe. „Majte pri sebe vždy kontaktné údaje dôveryhodných osôb, ktoré vám môžu pomôcť v prípade núdze, ak nemáte pri sebe mobilný telefón alebo osobné veci,“ priblížili.
Polícia pokračuje, že ľudia by tiež mali uviesť svoje miesto pobytu, kam cestujú a či sa mienia v zahraničí zdržiavať so svojou rodinou a priateľmi. Odporúča tiež zasielať blízkym pravidelné informácie, kde sa nachádzajú a byť s nimi v pravidelnom kontakte.
„Predtým, ako nastúpite do neznámeho vozidla, ktoré vás v cudzej krajine napríklad vyzdvihlo na letisku, odfoťte si tabuľku s evidenčným číslom a ihneď ju pošlite svojim priateľom alebo rodine. Do vozidla v žiadnom prípade nenastupujte, ak vám vodič zakáže fotografovať,“ uviedla polícia.
Rovnako radí postupovať pri ubytovaní. Blízkym a známym treba zaslať fotografiu objektu, kde sa človek mieni ubytovať a zdržiavať. „Ak sa necítite bezpečne, máte pocit, že sprostredkovateľ dovolenky alebo pracovnej ponuky sa snaží obmedziť vaše práva, opustite ihneď ubytovanie a okamžite požiadajte o pomoc úrady. Bez váhania kontaktujte príslušný zastupiteľský úrad,“ tvrdia policajti.
V prípade, že má človek obavy o svoj život a zdravie, mal by sa presunúť do objektov „s krížom“ ako kostol či nemocnica, odkiaľ môže požiadať o ďalšiu pomoc.
Jedným z nástrojov prevencie je aj prevádzka národnej bezplatnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.