< sekcia Slovensko
Idete na lyžovačku? Toto je vec, na ktorú nesmiete zabudnúť
Pri úraze odporúčajú záchranári pristupovať k zranenej osobe pomaly a opatrne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. januára (TASR) - Pri zimných športoch si treba chrániť hlavu. Ochranná prilba je pri lyžovaní, snowboardingu či korčuľovaní kľúčová pri prevencii vážnych úrazov hlavy. Pripomenula to Záchranná zdravotná služba ZaMED.
Pri úraze odporúčajú záchranári pristupovať k zranenej osobe pomaly a opatrne. „Overte, či je osoba pri vedomí a normálne dýcha. Ak nie, okamžite volajte tiesňovú linku 155 alebo 112. Pri podozrení na poranenie hlavy alebo krku s osobou zbytočne nehýbte. Stabilizujte hlavu a krk, aby ste predišli zhoršeniu stavu,“ uviedli odborníci.
Sledovať treba aj možné príznaky otrasu mozgu. „Dezorientácia, zvracanie, ospalosť či výpadky pamäti sú dôvodom na okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci,“ upozornila záchranná zdravotná služba.
Okrem nosenia prilby odporúčajú záchranári v rámci prevencie dodržiavať pravidlá športu. Potrebná je aj obozretnosť. Vhodné je vyhýbať sa riskantným manévrom a dbať na bezpečnosť seba i ostatných.
Pri úraze odporúčajú záchranári pristupovať k zranenej osobe pomaly a opatrne. „Overte, či je osoba pri vedomí a normálne dýcha. Ak nie, okamžite volajte tiesňovú linku 155 alebo 112. Pri podozrení na poranenie hlavy alebo krku s osobou zbytočne nehýbte. Stabilizujte hlavu a krk, aby ste predišli zhoršeniu stavu,“ uviedli odborníci.
Sledovať treba aj možné príznaky otrasu mozgu. „Dezorientácia, zvracanie, ospalosť či výpadky pamäti sú dôvodom na okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci,“ upozornila záchranná zdravotná služba.
Okrem nosenia prilby odporúčajú záchranári v rámci prevencie dodržiavať pravidlá športu. Potrebná je aj obozretnosť. Vhodné je vyhýbať sa riskantným manévrom a dbať na bezpečnosť seba i ostatných.