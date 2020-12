IEP: Kapacity na spracovanie bioodpadu z kuchýň sú nerovnomerné

Bratislava 7. decembra (TASR) – Na Slovensku funguje v súčasnosti 22 zariadení s technológiou na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu, ich odhadovaná ročná kapacita je 152.000 až 190.000 ton. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) v tejto súvislosti konštatuje, že celkové kapacity zariadení na spracovanie kuchynského bioodpadu sú i v horizonte najbližších rokov postačujúce, problémom však je ich nerovnomerné rozloženie.



IEP odhaduje, že v roku 2021, v prvom roku povinného triedenia bioodpadu z domácností, by malo ísť o objem 46.000 ton separovaného odpadu, po zapojení Bratislavy a Košíc do povinného triedenia od roku 2023 by objem mal v horizonte roku 2025 narásť na 61.000 ton. "I pri týchto číslach sú kapacity na spracovanie postačujúce," skonštatoval riaditeľ IEP Martin Haluš. Komplikáciu však podľa neho môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie týchto kapacít. "Kým v Bratislavskom a Prešovskom kraji kapacity chýbajú, v Trenčianskom prevyšujú až 14-násobne," upozornil riaditeľ IEP.



Dodal, že veľká časť existujúcich kapacít na spracovanie kuchynského bioodpadu je v súčasnosti voľná. "Dá sa navyše rýchlo rozšíriť dobudovaním hygienizácie do už existujúcich zariadení," priblížil Haluš.



Kuchynský bioodpad tvorí v priemere 20 percent zmesového komunálneho odpadu. Od roku 2021 bude jeho triedenie z domácností povinnosťou.