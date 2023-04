IEP:Opatrenia proti suchu by sa mali zamerať na zníženie spotreby vody

Bratislava 25. apríla (TASR) - Adaptačné opatrenia proti suchu by sa mali zameriavať na zníženie spotreby a dopytu po vode, jej efektívne využívanie a zadržiavanie. Jedným z najúčinnejších opatrení na prispôsobenie sa suchu je prechod z tradičných zavlažovacích systémov na používanie systémov kvapkovej závlahy. Vyplýva to z analýzy Vedúci! Horia obce!, ktorú publikoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP).



V poľnohospodárstve by sa malo zaviesť napríklad pestovanie plodín odolných voči suchu, aplikácia agrochemikálií, zmena času výsadby, pestovanie skorých dozrievajúcich plodín, umiestňovanie fariem v riečnych oblastiach, používanie techník kvapkovej závlahy, biopásy či remízky.



Stredomorské krajiny by podľa analytikov mohli ušetriť 35 percent vody používaním kvapkovej závlahy. Systémy kvapkovej závlahy môžu ušetriť 80 percent vody a zvýšiť efektivitu využívania vody o 38 percent. "Na farmách v USA používanie systému kvapkovej závlahy znížilo spotrebu vody na farme až o 60 percent a zvýšilo výnos plodín o 90 percent," poukázal IEP.



Zároveň upozorňuje, že lesy sú tiež náchylné na sucho. Jedným z najúčinnejších adaptačných opatrení v lesoch je ich obnova, ktorá je priamou možnosťou kontroly druhov a zloženia porastov. "Aby mala regenerácia požadované adaptačné účinky, je potrebné zvýšiť genetickú diverzitu. Dôraz by sa mal preto klásť na zmenu druhového zloženia, to je vyšší podiel druhov tolerantných voči suchu," podotkli analytici.



Ďalšími účinnými opatreniami sú rozširovanie bezzásahových zón a ochrana lesa. Spolu so svojimi koreňovými systémami zohrávajú lesy dôležitú úlohu v cykle dopĺňania vody. Bezzásahové územia sú podľa inštitútu odolnejšie voči suchám, pretože sú schopné zotaviť sa zo sucha takmer bez zmeny v zložení druhov.



Suchá v dôsledku zmeny klímy zvyšujú riziko požiarov v lesoch. V tomto prípade patria medzi účinné adaptačné opatrenia napríklad zmena v štruktúre lesa, palivové hospodárstvo, uprednostňovanie stromov, ktoré majú schopnosť regenerácie po požiaroch, a zvyšovanie opatrení na zabránenie rozšíreniu inváznych druhov v spálených oblastiach.



Adaptačnými opatreniami v meste sú riadenie dopytu po vode, riadenie dažďovej vody, opätovné využitie odpadových vôd a odsoľovanie. "Odpadové vody z domácností alebo čistiarní odpadových vôd sú alternatívnym vodárenským zdrojom, ktorý možno využiť na zavlažovanie záhrad, verejných priestranstiev, parkov a čistenie ulíc," radí IEP.