IEP: SR nie je schopná vyčerpať zdroje určené na riešenie envirozáťaží

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko dnes nie je schopné vyčerpať všetky zdroje určené na riešenie envirozáťaží. Priemerne sa v súčasnosti sanuje približne osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých záťaží by trvala vyše 100 rokov. Vyplýva to z nového komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Ako sa zbaviť najdrahších hrozieb pre životné prostredie".



Alokovaná suma z Operačného programu Kvalita životného prostredia na riešenie záťaží v rokoch 2014 až 2021, s možnosťou čerpania do roku 2023, je 221,3 milióna eur. V programovom období 2014 až 2021 je v realizácii, príprave alebo v obstarávaní z verejných zdrojov celkovo 51 záťaží, poukazujú analytici.



"Pred ukončením programového obdobia je však zatiaľ zazmluvnená menej ako polovica dostupných finančných prostriedkov z operačného programu," tvrdí IEP. Dopĺňa, že v realizácii je aktuálne 33 projektov, 13 projektov bolo v procese konania a pre päť projektov sa očakávalo predloženie žiadostí.



"Vychádzajúc z doterajších operačných programov, údajov Úradu pre verejné obstarávanie a Centrálneho registra zmlúv, aktuálne sú financované alebo sú vo verejnom obstarávaní geologické projekty na monitoring, geologický prieskum a sanáciu záťaží vo výške asi 320 miliónov eur," skonštatoval IEP.



Zároveň poukazuje, že procesy verejného obstarávania niektorých geologických projektov boli v minulom roku pozastavené. Tieto sanácie sa podľa IEP odporúčajú preniesť do nového operačného programu Slovensko v rámci Štátneho programu sanácií environmentálnych záťaží 2022 – 2027. Ide o sanáciu 15 lokalít a sanáciu envirozáťaží v Predajnej, píšu analytici.



V štátnom programe je na geologický prieskum navrhovaných 99 lokalít. Sumu odhadujú analytici na 16 miliónov eur, približuje IEP. Na monitoring sa odporúčajú dva projekty, spolu je 248 lokalít, v celkovej sume 14,9 milióna eur. Na sanáciu je odporúčaných 111 prioritných lokalít za 307 miliónov eur. "Avšak pri 16 lokalitách doposiaľ nebola suma odhadnutá," skonštatovali analytici.