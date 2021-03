IEP: Umývanie riadu môže viesť k spotrebe 40 až 200 litrov vody denne

Bratislava 29. marca (TASR) - Umývanie riadu môže viesť k spotrebe 40 až 200 litrov vody denne v závislosti od počtu ľudí v domácnosti. Ročne to stojí 40 až 180 eur. Používanie agresívnych čistiacich prostriedkov prispieva k znečisťovaniu odpadových vôd. Uvádza to Inštitút environmentálnej politiky (IEP) na sociálnej sieti.



"Pokiaľ ste viacčlenná domácnosť, zvážte kúpu umývačky riadu, spotrebujete tri- až štyrikrát menej vody pri ručnom umývaní," radia analytici. Umývačka na jedno umytie minie deväť až 14 litrov vody. "Umývačku púšťajte vždy maximálne naplnenú a ideálne na ekologickom programe," podotýkajú.



Negatívne environmentálne vplyvy umývania riadu sa dajú znížiť napríklad tak, že sa riad bude umývať na primeraných teplotách, nie nevyhnutne vždy v horúcej vode, pokračujú analytici.



Navrhujú tiež, aby si ľudia, ktorí umývajú riad ručne, nainštalovali perlátor či iný rozptyľovač vodného prúdu. Ten vie podľa IEP ušetriť 85 percent spotrebovanej vody pri umývaní. Používať by sa mali aj environmentálne šetrné prostriedky.