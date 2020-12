IEP: V energetike došlo k poklesu emisií

Bratislava 9. decembra (TASR) - V energetike došlo od roku 2005 k poklesu emisií takmer o 30 percent. Je to vďaka investíciám do šetrnejších technológií a inovovaniu výrobných procesov. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky (IEP) na sociálnej sieti.







Polovicu slovenských emisií skleníkových plynov, 49,8 percenta, tvorí energetika. Priemyselné procesy tvoria 22,2 percenta, doprava 17,9 percenta, poľnohospodárstvo 6,3 percenta a odpady 3,9 percenta.



Emisie z dopravy v posledných rokoch rastú. Tým sa ich zastúpenie oproti ostatným sektorom zvyšuje, konštatuje inštitút. Riešeniami pre dopravu môže byť podľa IEP postupná elektrifikácia sektora spolu so zavádzaním pokrokových palív. Ide napríklad o vodík či väčšie využívanie verejnej dopravy na úkor osobných áut.



Slovensko od roku 1990 znížilo objem emisií skleníkových plynov o 41 percent. Od roku 2014 ich však do atmosféry vypúšťa viac. "Pokiaľ chceme zvrátiť tento vývoj, bude potrebné zavádzať ambicióznejšie a nákladnejšie opatrenia v kľúčových sektoroch, akými sú energetika, priemyselné procesy a doprava," uvádza IEP.