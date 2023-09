IEP: Zavedením nízkoemisných zón sa môže podporiť bezemisná doprava

Bratislava 15. septembra (TASR) - Samosprávy môžu pre podporu bezemisných vozidiel zaviesť nízkoemisné zóny, zníženie rýchlosti, prípadne dočasne zaviesť parkovaciu politiku zvýhodňujúcu elektromobily. Uprednostňovanie elektromobilov by však malo byť dočasné a postupne sa znižovať. Malo by sa tak predísť výpadkom v rozpočte samospráv a preferovania individuálnej dopravy pred hromadnou. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Čisto a zbesilo".



Na podporu rozvíjania infraštruktúry pre elektromobily by sa mohla rozšíriť povinnosť vybavenia parkovacích miest nabíjacími bodmi aj pre rezidenčné budovy. "V súčasnosti majú developeri povinnosť zabezpečiť nabíjací bod pre každú novú alebo rekonštruovanú nebytovú budovu s aspoň desiatimi parkovacími miestami. Navrhujeme túto povinnosť sprísniť a rozšíriť aj pre bytové domy," uviedli analytici. Takéto opatrenie by podľa nich umožnilo zvýšiť mieru dostupnosti nočného nabíjania v mestách.



Inštalovanie "smart meračov" a obojsmerných nabíjačiek spojené s nákupom elektriny za "dynamické ceny" môže znížiť zaťaženie siete a poskytnúť úspory zo spotreby elektriny, poukázal inštitút. Podporiť prechod na bezemisnú dopravu môže podľa IEP aj zlepšenie prístupu k financiám prostredníctvom zníženia úrokových nákladov. Finančné subjekty by mali zohľadňovať úspory energie ako súčasť úverových kritérií, skonštatoval. Inštitút pripomenul, že na základe súhlasu od Národnej banky Slovenska je možné od októbra 2022 dostať tzv. zelenú pôžičku na kúpu technológií, ktoré nezaťažujú životné prostredie a zvyšujú energetickú úsporu nehnuteľností aj vozidiel.