IEP: Zmena klímy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk

Bratislava 10. januára (TASR) - Globálna zmena klímy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk, ktoré sú závislé od vhodných snehových podmienok. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Doplnil, že v desaťročiach 2030 až 2050 bude mať na Slovensku nevhodné podmienky 26 stredísk.



"Za výborné podmienky na lyžovanie na Slovensku považujeme, keď je stredisko otvorené aspoň 82 dní za sezónu, z čoho 35 dní je nutných pre dlhodobé fungovanie strediska," ozrejmil inštitút. Spresnil, že podľa scenárov vývoja pre desaťročie 2030 – 2040 by malo dôjsť k teplejším zimám a 26 stredísk by sa malo ocitnúť v nepriaznivých číslach pod hodnotou 35 dní vhodných na zasnežovanie.



Zároveň dekáda 2050 – 2060 mala priniesť mierne ochladenie a lepšie podmienky pre štyri strediská. "V nasledujúcich desaťročiach podľa scenárov vývoja priemerné počty dní vhodných na zasnežovanie už iba klesajú," doplnil inštitút.



Zároveň najhoršia situácia by podľa neho mala byť ku koncu storočia v období 2090 – 2100. "V tejto dekáde by tak už boli iba dve strediská s výbornými podmienkami," uviedol. Dobré podmienky by podľa neho boli v 19 strediskách a nevhodné by malo zvyšných 56 stredísk.



"Od začiatku priemyselnej revolúcie zapríčinili ľudské aktivity zvýšenie priemernej teploty na Zemi o 0,8 až 1,2 stupňa Celzia," ozrejmil inštitút. Priblížil, že lyžiarske strediská častejšie čelia obdobiam neschopnosti prevádzky v rámci sezóny. "Je to jednak z dôvodu udržateľnosti snehovej pokrývky, ako aj vzhľadom na dlhšie obdobia sucha," podotkli. Problematické podmienky súvisiace so zrážkami a suchom budú podľa neho zjavné najmä v nižších polohách.



"Predpokladá sa, že lyžiarske strediská na Slovensku pod 1000 metrov nad morom nebudú mať postačujúce podmienky na vlastnú prevádzku," upozornil inštitút s tým, že ani vysoká intenzita zasnežovania nemusí stredisko zachrániť. Za vhodné podmienky na zasnežovanie sa podľa neho považuje priemerná denná teplota nepresahujúca mínus dva stupne Celzia.



Stavba a rozvoj lyžiarskych stredísk pod 1700 metrov nad morom by sa preto mali podľa inštitútu v súvislosti s týmito zmenami zvážiť. "Alternatívu k stavbe a rozvoju lyžiarskych stredísk predstavuje rozvoj mäkkého turizmu," doplnil. Podotkol, že jeho dosah na ekosystémy je v porovnaní s lyžovaním minimálny.