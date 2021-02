Kontrola znečisťovania ovzdušia by mohla zachrániť 116 životov ročne

Bratislava 28. februára (TASR) - Národný program kontroly znečisťovania ovzdušia by mohol do roku 2030 zachrániť asi 116 životov ročne a znížiť chorobnosť. Vyplýva to z komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Niečo je vo vzduchu". Štúdiu vypracoval spoločne so Svetovou bankou.



Program je nastavený na splnenie cieľov v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií pre Slovensko do roku 2030. Podľa IEP má tiež pozitívne zdravotné vplyvy. Obsahuje opatrenia na zníženie emisií prachových častíc PM2,5, oxidov dusíka, oxidu siričitého a amoniaku v doprave, vykurovaní domácností a poľnohospodárstva do roku 2030.



"Hodnota týchto prínosov pre zdravie v roku 2030 môže dosiahnuť 204 miliónov až 1,4 miliardy eur ročne, pričom odhadovaná súčasná hodnota výhod predstavuje v priemere asi 2,4 miliardy eur," uvádzajú analytici. Jedno investované euro prináša podľa IEP v najlepšom scenári viac ako osem eur prostredníctvom zlepšenia zdravotného stavu. "Keďže výhody zlepšenia kvality ovzdušia budú zrejme trvať dlhšie, premietnutie do roku 2040 zvyšuje pomer prínosov k nákladom o ďalších 18 percent," podotkli analytici.