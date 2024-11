IFP: Žiaci na západnom Slovensku maturujú výrazne lepšie z angličtiny

Bratislava 2. novembra (TASR) - Žiaci na západnom Slovensku maturujú výrazne lepšie z angličtiny. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP). Najlepšie výsledky dosahuje Bratislavský kraj, a to aj napriek vysokej koncentrácii gymnázií. Tie vykazujú v priemere nižšiu úspešnosť z pokročilejšieho modulu B2, keďže menej jazykovo nadaní žiaci si nemajú možnosť zvoliť maturitu z jednoduchšieho modulu B1.



Popularita náročnejších modulov na stredných odborných školách (SOŠ) rastie a aktuálne si až 20 percent žiakov maturujúcich z angličtiny volí B2 alebo C1, ukazuje analýza. Okrem toho podľa nej úspešnosť z B1 na SOŠ v čase stúpa aj napriek tomu, že jazykovo nadaní žiaci pravdepodobne vo väčšej miere prechádzajú na náročnejšie moduly.



Analýza takisto odhaduje, že podiel maturujúcich z angličtiny v čase stúpa najmä na úkor nemčiny. Úspešnosť maturity z nemčiny bola podľa nej dlhodobo nižšia než z anglického jazyka a žiaci voliaci si nemecký jazyk zvyčajne maturovali horšie z ostatných predmetov. Predpokladá, že presun žiakov z nemeckého jazyka do angličtiny štatisticky znižuje priemernú úspešnosť maturity z anglického jazyka.



Na SOŠ si žiaci vyberajú z troch náročností - najjednoduchšieho modulu B1, stredne náročného B2 a najnáročnejšieho C1. Gymnazisti sa rozhodujú medzi B2 a C1 a na bilingválnych gymnáziách je povinná maturita z modulu C1.