I.Korčok: Najväčšou výzvou zahraničnej politiky je ustáť situáciu doma

Bratislava 15. februára (TASR) - Za najväčšiu výzvu zahraničnej politiky považuje šéf diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) ustáť situáciu doma. Dianie posledných dní podľa jeho slov ukázalo stav mentálneho myslenia spoločnosti v zásadných zahraničnopolitických otázkach. Vyhlásil to v príhovore na 20. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR.



Minister skonštatoval že zahraničná politika a postoje Slovenska sú čitateľné, väčším problémom je podľa neho vnútropolitická situácia. Teší ho, že v posledných dňoch zahraničná politika dominovala verejnej diskusii, no tam jeho "radosť aj končí".



Diskusia v súvislosti s obrannou dohodou s USA, najmä v parlamente, podľa neho prekročila všetky červené čiary z hľadiska formy aj obsahu. Kritizuje najmä prirovnanie obrannej zmluvy s USA k sovietskej okupácii.



"V zahraničnej politike musíte robiť aj rozhodnutia, za ktoré vám nikto netlieska, je to aj zmyslom politiky," skonštatoval Korčok. Odmieta, aby minister zahraničných vecí konal povrchne alebo podľa trendov na sociálnych sieťach.



Minister tiež pripomenul, že naďalej prebieha výrazný posun geopolitického ťažiska do Ázie a indo-pacifického regiónu. "Preto je transatlantická väzba a spolupráca medzi EÚ a NATO ešte dôležitejšia ako teraz," skonštatoval.



Zároveň deklaroval, že ochrana ľudských práv a demokracie bude naďalej prioritou zahraničnej politiky. Zopakoval, že zahraničná politika sa začína v susedských vzťahoch, v ktorých Korčok zdôrazňuje potrebu hovoriť o veciach, ktoré sa dejú. Treba sa tiež podľa neho pripraviť na transformačný dosah pandémie.



Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) radí medzi najväčšie bezpečnostné výzvy popri napätej situácii na hraniciach Ukrajiny aj riziko straty geopolitického kompasu Slovenska.



Je toho názoru, že bez ukotvenia SR v NATO a EÚ a bez nášho strategického partnera - Spojených štátov, nemôžeme efektívne čeliť novým výzvam a hrozbám v bezpečnostnom prostredí. Reagoval tiež na dianie na východnom krídle Aliancie. "Sme jednoznačne presvedčení o tom, že situáciu je potrebné naďalej riešiť diplomatickým dialógom. Ruskú ofenzívu voči Ukrajine však nemožno vylúčiť, a preto musíme zvyšovať našu pripravenosť a schopnosť reagovať pre prípad, že rokovania zlyhajú," uviedol Naď na konferencii.