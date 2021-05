Korčok ocenil úsilie Lengvarského pri tvorbe očkovacích certifikátov

Bratislava 19. mája (TASR) - Šéf diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) oceňuje úsilie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) dobehnúť pri očkovacích certifikátoch to, čo Slovensko zameškalo. Ak budú hotové, slovenská diplomacia je podľa Korčoka pripravená ihneď konať pri uznaním slovenských certifikátov v zahraničí. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



"V momente, keď na to budeme doma technicky pripravení, v tej sekunde oslovíme našich partnerov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka," povedal Korčok. Očkovacie certifikáty budú po diplomatickej línii dodané zahraničným partnerom tak, aby úrady krajín vedeli vyhodnotiť, že to sú oficiálne certifikáty SR. Korčok pripomenul, že je otázkou dní, aby si ľudia mohli zabezpečiť národný certifikát o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.



Očkovacia aplikácia, ktorá má tiež vzniknúť pre slovenských občanov cestujúcich do zahraničia, je v zodpovednosti rezortu zdravotníctva. Na jej vývoji komunikuje s ministerstvom investícií, tvrdí Korčok. Potvrdil, že Slováci budú mať k dispozícii slovenskú verziu s QR kódom, ktorú si budú môcť zaočkovaní, tí čo prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú negatívni, stiahnuť a bude tak komunikovať s ostatnými krajinami Európskej únie. "Bol som opakovane uistený, že SR bude pripravená v momente, keď začne platiť európsky certifikát. Ten dátum by mal byť 26. jún," podotkol.



Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) priblížila, že jej rezort je zodpovedný za technické riešenie aplikácie. Ministerstvo zdravotníctva podľa nej riadi celý proces - legislatívu, aké vakcíny bude uznávať SR a aké iné krajiny. "Je hotová pilotná verzia (aplikácie, poznámka TASR), akoby peňaženka, kde si ten certifikát môžete dať," hovorí ministerka. Dodala, že k pilotnej verzii sa uskutočňuje momentálne riadiaci výbor a aplikácia sa začne testovať. "Ostrá prevádzka" očkovacej aplikácie bude 21. júna. Zdravotnícke dáta do aplikácie má poskytnúť Národné centrum zdravotníckych informácií, doplnila Remišová.



Korčok zároveň uviedol, že SR nerieši žiadnu úľavu od podmienok pre Slovákov cestujúcich na dovolenku do Chorvátska. Po novom musia mať osoby pri vstupe do tejto krajiny pri sebe niekoľko dokumentov, ako je negatívny test v angličtine či potvrdenie o očkovaní s presnou šaržou. "Je to istá miera byrokracie, ktorú musíme prežiť. Verím tom, že sa v pandémii posúvame k svetlu na konci tunela," poznamenal minister s tým, že tohtoročné leto budú musieť byť ľudia aj krajiny ostražití. Chorvátsko sa podľa Korčoka usiluje o bezpečné letné dovolenky.



Momentálne sa pracuje aj na cestovateľskom semafore. Naviazaný bude na európske odporúčania, aby to bolo zosúladené, priblížil minister.