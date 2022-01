I.Korčok: Vývoj situácie v Kazachstane sledujeme s veľkým znepokojením

Bratislava/Nursultan 6. januára (TASR) - Slovensko sleduje vývoj aktuálnej situácie v Kazachstane, v ktorom protesty proti vysokým cenám pohonných látok prerástli do násilia, s veľkým znepokojením. Občania Slovenska nachádzajúci sa v Kazachstane však podľa doposiaľ dostupných informácií neutrpeli počas nepokojov nijaké zranenia. Pre TASR to vo štvrtok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.



"Situáciu v Kazachstane je potrebné čo najrýchlejšie deeskalovať a ukončiť strety, ktorých výsledkom sú obete na životoch. Pnutie v spoločnosti sa nedá vylúčiť, ale štát musí hľadať cesty, ako sa s nimi vysporiadať demokratickou cestou. Tou nie je násilie, ale dialóg s rešpektovaním zákonov a ľudských práv," uviedol Korčok vo vyhlásení.



Z informácií, ktoré má v súčasnosti k dispozícii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, nevyplýva, že by medzi zranenými mali byť občania Slovenska. V Kazachstane však dlhodobo pôsobí niekoľko slovenských kňazov a rehoľných sestier, uvádza sa vo vyhlásení.



Protesty proti vysokým cenám pohonných látok — konkrétne skvapalneného ropného plynu (LPG) — v Kazachstane vypukli 2. januára v Mangystauskej oblasti a postupne sa rozšírili do viacerých kazašských miest. Úrady vo štvrtok hlásili, že zranenia počas nepokojov utrpelo vyše utrpelo vyše 1000 osôb, z ktorých takmer 400 museli hospitalizovať. Kazašské bezpečnostné zložky tiež informovali o 12 obetiach a 357 zranených vo svojich radoch.



Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vo štvrtok už vyslala do Kazachstanu prvé jednotky na žiadosť kazašskej vlády, ktorá požiadala túto alianciu vedenú Ruskom o pomoc pri potlačení narastajúcich nepokojov.