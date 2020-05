Korčok: Do 15.júna musíme vyhodnotiť otvorenie hraníc s Rakúskom a ČR

Bratislava 19. mája (TASR) – Slovensko si musí do polovice júna vyhodnotiť možnosť úplného otvorenia hraníc s Rakúskom a Českou republikou. V súvislosti s avizovanými lehotami otvárania hraníc zo strany susedných krajín to uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Povedal to po videokonferencii ministrov zahraničných vecí SR, Českej republiky a Rakúska, teda v tzv. Slavkovskom formáte, ktorá sa týkala postupu pri otváraní hraníc i rozširovania spolupráce medzi krajinami.







Korčok informoval, že s rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom a českým partnerom Tomášom Petříčkom sa zhodli, že súčasná priaznivá epidemiologická situácia je dôvodom pre eufóriu, no pri otázke otvárania hraníc ju musí nevyhnutne sprevádzať zodpovednosť a opatrnosť. To platí i v prípade scenára, že k 15. júnu pristúpi aj Slovensko k avizovanému plánu susedných krajín otvoriť hranice. "Musíme zhodnotiť, či umožníme reciprocitu, teda občanom Rakúska a ČR cestovať na Slovensko. Toto je naša domáca úloha," povedal Korčok. Dodal, že je potrebné zhodnotiť všetky riziká. "Dôležitý bude aj názor epidemiológov," zdôraznil Korčok.



Upozornil pritom na súvislosť, ktorú sprevádza otváranie hraníc susedných štátov SR s ďalšími krajinami, vrátane uvoľnenia režimu na medzinárodných letiskách. "Uvoľnenie režimu a tranzit sa potom bude týkať oveľa väčšieho územia,“ ozrejmil. Rakúskeho šéfa diplomacie sa v tejto súvislosti pýtal aj na režim viedenského letiska Schwechat. „Ubezpečil ma, že aj po uvoľnení budú na letisku vyčlenené veľké testovacie kapacity,“ dodal Korčok.







Zároveň avizoval, že k debate by sa malo pripojiť aj Maďarsko. Ďalšia videokonferencia o uvoľňovaní režimu na hraniciach aj so zastúpením maďarskej diplomacie by sa mala uskutočniť v piatok (22.5.), resp. najneskôr v priebehu budúceho týždňa.



Slovenským občanom odporúčal v súčasnosti, v stave turbulentne aktualizovaných informácií, sledovať všetky podrobnosti k téme na webe rezortu diplomacie.



Rakúsko v rámci otvárania hraničných priechodov zrušilo od nedele (17.5.) kontroly aj na hraniciach so Slovenskom, od Slovákov však môžu Rakúšania požadovať pri vstupe negatívny test na COVID-19. Česká vláda avizovala, že voľnejší režim na svojich hraniciach a iba námatkové kontroly na hraniciach majú platiť od 26. mája, aj v tomto prípade bude potrebné mať pri sebe negatívny test na COVID-19. Obe krajiny už skôr označili polovicu júna ako termín úplného otvorenia svojich hraníc.



Kontroly na hraniciach SR naďalej trvajú, Slovensko v rámci ďalšej fázy uvoľňovania umožní od štvrtka 21. mája obyvateľom SR s trvalým alebo prechodným pobytom vycestovať na 24 hodín do ôsmich európskych krajín (ČR, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko a Švajčiarsko) bez nutnosti preukazovať sa pri návrate negatívnym testom na COVID-19, či absolvovať povinnú karanténu.