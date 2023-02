I.Matovič: Ak by reálne hrozila úradnícka vláda, voľby budú čo najskôr

Bratislava 16. februára (TASR) - Ak by reálne hrozilo, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu, podľa lídra OĽANO Igora Matoviča by sa všetky strany dohodli na čo najskoršom termíne predčasných volieb.



"Nikto nechce, aby si tu prezidentka urobila úradnícku vládu z politikov z Progresívneho Slovenska, ktorí nemajú žiadnu legitimitu," vyhlásil Matovič.



Ak by OĽANO po vymenovaní úradníckej vlády hlasovalo za skorší termín volieb, SaS by s tým nemala problém. Líder strany Richard Sulík však tvrdí, že treba dodržiavať dohody, čiže aj dohodu na 30. septembri.