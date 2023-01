I.Matovič: Heger zatiaľ môj podpis nemá, budem rád symbolicky posledný

Bratislava 15. januára (TASR) – Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) nemá zatiaľ podpis pod novú parlamentnú väčšinu od lídra hnutia OĽANO Igora Matoviča. Ten to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Poznamenal, že by bol veľmi rád symbolicky posledným, kto Hegera podporí.



Matovič argumentoval, že na kandidátke OĽANO je vždy na poslednom mieste, a práve preto chce byť aj posledným, kto to podpíše. "Dôležité je, aby bolo 76 poslancov, ktorí podporia novú vládu," povedal. Poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš (nezaradený) pripomenul, že táto vláda už bola odvolaná parlamentom. Podľa neho by mala už odísť.



Líder OĽANO pripustil, že nechce predčasné voľby, ale ako tvrdí, bude sa zrejme musieť nájsť kompromis a tento rok budú. "Držím prsty Hegerovi, aby sa mu podarilo vyskladať 76-ku," povedal líder OĽANO. Nechce, aby sa k moci dostala opäť mafia. Poznamenal, že blížiaceho sa referenda sa nezúčastní. Naopak Tomáš vyzval ľudí, aby sa referenda 21. januára zúčastnili.



"Eduard Heger ani nik iný nepovedal, že by sme sa mali vo vedení OĽANO vystriedať," povedal Matovič na margo situácie vo vnútri OĽANO. Pripustil však, že Heger či dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) môžu ísť vlastnou cestou.



Súčasná vláda podľa Tomáša prijímala neefektívne pandemické riešenia. Tie podľa jeho slov viedli k zbytočným obetiam. Matovič poznamenal, že opatrenia boli prijímané po konzíliách s odborníkmi. Tomáš okrem iného kritizoval aj pomoc vlády rodinám či dôchodcom, ktorá bola podľa jeho slov nedostatočná.



Témou diskusie boli aj vysoké zálohové faktúry, ktoré dostávajú podnikatelia. Matovič si myslí, že poverený minister hospodárstva Karel Hirman v tomto smere zlyhal, vyčítal mu aj trojtýždňovú dovolenku v zahraničí. Zároveň verí, že vláda v pondelok (16. 1.) prijme riešenia v súvislosti s faktúrami za energie. Tomáš skritizoval lídra OĽANO, že sa nemôže tváriť ako obyčajný poslanec parlamentu, pretože aj on vlani riešil energetickú krízu ako člen vlády.