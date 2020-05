Podľa Matoviča je treba hlbšiu analýzu, či nemusíme mať núdzový stav

Bratislava 28. mája (TASR) – Potrebujeme hlbšiu analýzu toho, či môže štát fungovať bez núdzového stavu alebo ho má vláda nechať preventívne vyhlásený. Dohodol sa na tom ústredný krízový štáb na dnešnom zasadnutí, novinárov o tom informoval premiér Igor Matovič.



"Mali by sme mať spustené všetky ochranné mechanizmy a na to ten núdzový stav potrebujeme," povedal premiér. Argumentuje tým, že celý svet očakáva druhú vlnu šírenia nového koronavírusu a treba byť na to pripravený.



Premiér tiež skonštatoval, že ho prekvapilo, že viacero repatriantov chce ísť dobrovoľne do štátnej karantény. Podľa jeho slov sa očakávalo, že po spustení domácej smart karantény budú chcieť ísť všetci repatrianti domov. "Zrazu zisťujeme, že ľudia sa dobrovoľne pýtajú do štátnej karantény, a ten hlavný dôvod, ktorý hovoria, je, že nechcú nakaziť svojich blízkych," uviedol.



V pondelok má konzílium odborníkov podľa Matovičových slov hovoriť aj o otváraní hraníc s ďalšími krajinami. Premiér si myslí, že otváranie hraníc sprevádza riziko.



"To, čo sa chystá od 15. júna, znamená, že v priestore strednej a západnej Európy bude asi osem, deväť krajín, ktoré budú mať navzájom otvorené hranice, ale je dosť možné, že tam budú diery v systéme, že budú mať zároveň otvorené hranice voči ďalším krajinám, kde nákaza zďaleka nie je pod kontrolou a v tom prípade by sme sa mohli vystaviť nie práve príjemnému riziku," povedal.



Rizikom je podľa Matoviča aj zvýšená mobilita ľudí v rámci Slovenska a na hraniciach. Pripomenul, že od pondelka nastúpi do škôl a škôlok približne 300 000 detí a tiež niekoľko tisíc ľudí prechádza hranicami na základe režimu návratu do 48 hodín. Premiér si preto myslí, že Slovensko bude postupovať tak ako doteraz.



"Radšej opatrnejšie, ale s o to lepšími výsledkami," doplnil s tým, že väčšie otváranie Slovenska znamená väčšie riziko.