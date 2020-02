I.Matovič: Ľuďom treba dať šancu, aby vybrali, čo je pre nich dôležité

Bratislava 8. februára (TASR) - Hnutie OĽaNO spustilo internetové hlasovanie občanov o 11 otázkach, ktoré majú byť prioritami budúcej vlády. Líder hnutia Igor Matovič o tom informoval na sobotňajšej tlačovej konferencii s tým, že treba dať ľuďom možnosť, aby si vybrali, čo je pre nich dôležité. Zároveň deklaroval, že po voľbách sa hnutie bude správať zodpovedne a o zvyšných otázkach budú rokovať s politickými partnermi. V súvislosti s nárastom preferencií OĽaNO vo volebných prieskumoch Matovič zatiaľ nepovedal, či by v prípade víťazstva bol novým premiérom on alebo nie.



"Dnešným dňom spustíme hlasovanie o 11 otázkach, a tých ostatných 19 bude našou prioritou po voľbách," povedal Matovič s tým, že je to gesto opozičným partnerom, ktorí internetovú anketu kritizovali. Argumentuje tým, že aktuálnych 11 otázok nikto nespochybní, pretože sa na potrebe ich riešenia zhodujú. Poznamenal, že opozícia kritizovala len spôsob hlasovania.



Matovič dodal, že o zvyšných otázkach, ktoré chcelo OĽaNO pôvodne do ankety zahrnúť, budú diskutovať ako o svojich prioritách s partnermi po voľbách za jedným stolom. Medzi ne patrí napríklad garancia miest v škôlkach pre všetky deti, hypotekárne prázdniny pre rodiny s deťmi do šiestich rokov, či flexibilná rodičovská dovolenka alebo nezávislosť redakcií médií.



Na otázku, či bude v prípade úspechu OĽaNO vo voľbách premiérom, reagoval Matovič tým, že by bolo pohŕdanie rozhodnutím ľudí, keby teraz hovorili o budúcom premiérovi. Skonštatoval, že v OĽaNO majú viacero schopných ľudí, ktorí by mohli byť na pozícii predsedu vlády. Konkrétne mená však povedať nechcel.



Matovič nedávno vyzval opozičné strany Za ľudí, SaS, KDH, Sme rodina a koalíciu PS-Spolu, aby do ankety pridali vlastné otázky. Opozičné strany to odmietli. Anketu kritizovali, rovnako ako podmienky a ultimáta na tvorbu vládnej koalície. Zdôraznili potrebu diskutovať o pripravených programoch a ponúkaných riešeniach.