IMB: Samosprávy sa nezlúčia, kým neposilnia právomoci obecných častí

Bratislava 21. februára (TASR) – K zlučovaniu malých samospráv do väčších celkov nedôjde, kým nebude posilnený štatút a právomoci obecných častí. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela (IMB). Práve nedefinovanie dostatočných právomocí pre spojené obce je jednou z hlavných prekážok pred ich dobrovoľným spájaním. Zákon o obecnom zriadení im totiž nedáva možnosť stať sa rovnocenným partnerom.



"Už dekády sa na Slovensku bavíme o potrebe dobrovoľného spájania sa samospráv, no máločo sa urobilo preto, aby sa to aj stalo naozajstnou realitou," pripomína prezident IMB Ábel Ravasz.



Podľa neho je ľahké vyhovoriť sa starostov a hovoriť, že aj tak by sa "nevzdali stoličky". Realita je však taká, že obec, ktorá sa rozhodne vzdať sa svojej samostatnosti a zlúčiť sa so susednou, koná iracionálne, pretože si tým podpíše vlastný zánik. Stane sa z nej časť obce bez garancie vlastného katastrálneho územia, volebného obvodu, poslancov, samosprávnych orgánov či rozpočtu, ale aj garancie kontinuity svojej kultúry a identity.



Navrhuje preto definovať v rámci zákona nové podmienky obecných častí. Primárnym cieľom legislatívnych zmien je zachovanie obecnej identity pridruženej obce. Ponechala by si samosprávnosť, a to garanciou samostatného volebného obvodu a proporcionálnym rozdelením poslancov. Členská obec musí mať tiež garanciu nezrušiteľnosti svojho katastrálneho územia a disponovať rozvojovým rozpočtom. Zmysel je aj v podpore participatívneho rozpočtu. Zároveň by sa mala posilňovať dobrovoľná spolupráca obcí.



Ako názorný príklad pre dobrovoľnú municipalizáciu uvádza inštitút mesto Vysoké Tatry, ktoré vzniklo zlúčením 15 mestských častí, ktoré vytvárajú jeden územný celok aj pri zachovaní názvov a identít jednotlivých obecných častí.



Za rozhodujúci faktor považuje IMB aj efektívnu spoluprácu štátu a miestnych samospráv. Odporúča preto zriadiť pozíciu splnomocnenca vlády pre podporu municipalizácie.



Slovenské samosprávy patria medzi najfragmentovanejšie v Európe. Priemerný počet obyvateľov na obec je na Slovensku 1850. Je to trikrát menšie číslo ako priemer EÚ a päťkrát menšie ako priemer OECD.



Na Slovensku je 141 mikroobcí s menej ako 100 obyvateľmi, ktoré sa kontinuálne vyľudňujú. Obyvatelia menších obcí sa pritom často nedostávajú k adekvátnym službám. Malé obce nie sú schopné samostatne zabezpečiť potrebné fungovanie obce a nedisponujú dostatočnými financiami na vlastný rozvoj. Napriek tomu nezanikla na Slovensku od roku 2000 ani jedna obec, naopak, vzniklo osem nových.