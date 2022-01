IMT Smile sú 30 rokov na scéne, oslávia to spolu s fanúšikmi

Bratislava 18. januára (TASR) - Od úplne prvého založenia skupiny IMT Smile uplynulo už 30 rokov. Za ten čas sa Táslerovci stali jednou z najúspešnejších skupín na Slovensku. Prinášajú veľké množstvo hitov, ktoré si na koncertoch spievajú spoločne so skupinou tisíce ľudí. Výročie oslávia na veľkolepom koncertnom turné. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Summer Tour 2022 sa začína 28. mája v Banskej Štiavnici a potrvá do konca augusta. Bude to naozaj dlhé koncertné leto. Po dvoch rokoch sa skupina vracia na amfiteáter vo Východnej, ktorý si obľúbili nielen fanúšikovia, ale aj samotná skupina. Z festivalov to bude prešovský Dobrý festival, ale aj festivalová novinka mestský festival Lovestream v Bratislave. Súčasťou tour je aj niekoľko vystúpení v Českej republike.



"Najlepšia oslava je s fanúšikmi, preto chceme čo najviac koncertovať. Po dvoch rokoch sa vraciame do Východnej, čakajú nás festivaly, ale aj koncerty v Čechách,“ hovorí Ivan Tásler o plánoch na rok 2022.



Vypredané amfiteátre, štadióny, malé, veľké kluby, nielen to je už dnes súčasťou histórie slovenskej hudobnej scény, ktorá sa začala písať v roku 1992 bratmi Ivanom a Mirom Táslerovcami. K nezabudnuteľným určite patria vystúpenia s Lúčnicou či Kandráčovcami. Ich originálne spolupráce mohli fanúšikovia zažiť na doskách SND, a tiež na plátnach kín. Titulná skladba k filmu Čiara priniesla skupine pozvanie na Medzinárodný filmový festival Karlove Vary. IMT Smile sú laureátmi Krištáľového krídla a držitelia ceny OTO.



Rok 2022 bude jednoznačne patriť tejto dlhoročne úspešnej skupine. Okrem spomínaného letného turné pripravujú špeciálny spomienkový box na roky 1992 – 2022. Ten bude obsahovať nielen hity IMT Smile, ale aj fotografie, spevník a knihu. Na koniec roka skupina plánuje ďalšie prekvapenie v podobe špeciálneho albumu.