Incident, pri ktorom sa mal zastreliť F. Böhm, vyšetruje kriminálka

Bratislava 13. februára (TASR) – Bratislavská krajská kriminálna polícia vyšetruje nočný incident v obci Plavecký Štvrtok, pri ktorom sa mal zastreliť muž a mala byť postrelená žena. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková. Televízia JOJ informuje, že ide o Františka Böhma, kľúčového svedka vo viacerých aktuálne políciou vyšetrovaných kauzách, a jeho manželku.



Polícia krátko pred polnocou prijala oznámenie o postrelenej žene a zastrelenom mužovi v jednom z rodinných domov v Plaveckom Štvrtku. "Podľa doterajších informácií mal muž spôsobiť strelné zranenie žene a následne sa mal sám zastreliť. Žena bola so zraneniami prevezená do jednej z bratislavských nemocníc. Muž zraneniu na mieste podľahol," uviedla Mihalíková.



Prípad si vzhľadom na jeho závažnosť na mieste prevzala bratislavská krajská kriminálka. Policajti na mieste momentálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. "Okolnosti tohto prípadu sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho vyšetrovania. Hneď ako to procesná situácia umožní, budeme verejnosť o prípade informovať," poznamenala Mihalíková.



Böhm bol bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby. S políciou mal spolupracovať pri vyšetrovaní káuz Judáš či Texasan. Vypovedať mal aj o údajnom podplácaní bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým vo väzbe pokúsil o samovraždu.