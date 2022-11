Incidentom v NR SR sa zaoberali aj výbor na kontrolu činnosti NBÚ

Bratislava 2. novembra (TASR) - Kybernetickým incidentom v parlamente sa v stredu zaoberali aj členovia Výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Inicioval ho Peter Cmorej (SaS) minulý týždeň, keď ešte nebola známa príčina problému. Výbor nebol uznášaniaschopný, preto nemohol prijať uznesenie ani správu NBÚ. Predseda výboru Martin Beluský (nezaradený) povedal, že prípadné školenie poslancov by mohlo byť na mieste.



Na stredajšie zasadnutie výboru prišli len traja členovia. Zhodli sa, že parlament aj NBÚ si splnili svoje povinnosti, keď parlament nahlásil úradu incident a ten ponúkol súčinnosť tak, ako bol povinný. Parlament posielal reporty NBÚ, ako sa vyvíja riešenie incidentu. "Už vo štvrtok poobede vedeli identifikovať, o aký problém ide, že nie je potrebná súčinnosť NBÚ," ozrejmil Beluský.



Člen výboru Marián Saloň (Smer-SD) povedal, že riaditeľ NBÚ Roman Konečný má na najbližšom rokovaní výboru predložiť správu, týkajúcu sa incidentu. Dodal, že nad zle zapojenými káblami sa dá pousmiať, no nikto v danom momente nevedel, čo sa deje. "Buďme radi, že to bolo len takto," povedal. Zdôraznil, že NBÚ nie je zodpovedný za stav infraštruktúry v NR SR, to si musí parlament vyriešiť sám.



Beluský zároveň informoval, že zákon o kybernetickej bezpečnosti ukladá každému prevádzkovateľovi základnej služby vykonať kybernetický audit každé dva roky. Zabezpečovať ho má nezávislý audítor, ktorý v správe vyhodnotí stav a uloží opatrenia. "Otázka je, či má parlament audit, ja takú informáciu nemám. Ak ho nemá, je na čase ho urobiť, aby sa odhalili všetky ďalšie slabé uzly, ktoré sú v systéme, aby sa nič takéto v budúcnosti neopakovalo," povedal Beluský.



Technické problémy si vo štvrtok (27. 10.) vyžiadali prerušenie schôdze NR SR. Hovorilo sa o závažnom kybernetickom incidente. Incident spôsobil poslanec Róbert Halák (OĽANO), ktorý tvrdí, že nešlo o úmysel, a chybu si priznal. Podľa svojich slov podvedome zapojil odpojený voľný kábel v miestnosti kultúrneho výboru. Schôdza bude pokračovať v utorok 8. novembra. Incident podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vyšetruje polícia.