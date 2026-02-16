< sekcia Slovensko
India hostí summit o AI, Slovensko zastúpi prezident Pellegrini
Autor TASR
Naí Dillí 16. februára (TASR) - V indickom hlavnom meste Naí Dillí sa v pondelok začína medzinárodný summit o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Jeho účastníci sa budú zaoberať viacerými otázkami, od vplyvu AI na trh práce až po bezpečnosť detí, napísala agentúra AFP. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini, ktorý do Indie pricestuje v utorok, informuje TASR.
Cieľom päťdňového summitu, ktorý v pondelok popoludní slávnostne otvorí indický premiér Naréndra Módí, je stanoviť „spoločný plán pre globálne riadenie a spoluprácu v oblasti umelej inteligencie“. India si od stretnutia tiež sľubuje definovanie svojej vedúcej úlohy v oblasti AI v nadchádzajúcom desaťročí a tiež zapojenie všetkých štátov, nielen tých bohatých.
Vláda v Naí Dillí očakáva, že na tomto podujatí, ktoré je považované za doteraz najväčšie, sa zúčastní 250.000 ľudí vrátane 20 lídrov a 45 delegácií na ministerskej úrovni. Predchádzajúce summity o AI sa konali vo Francúzsku, Južnej Kórei a Británii.
Diskusie prichádzajú v čase, keď obrovský dopyt po generatívnej umelej inteligencii výrazne zvýšil zisky a ceny akcií mnohých technologických firiem. Súčasne však rastie obava z rizík, ktoré táto technológia predstavuje pre spoločnosť a životné prostredie.
Niektorí účastníci už upozornili, že rozsah diskutovaných tém by mohol znížiť šancu na konkrétne záväzky. Výskumníčka Amba Kaková z inštitútu AI Now so sídlom v USA pripomenula, že spoločnosti prijali na predošlých podujatiach samoregulačné záväzky, ktoré im umožňujú „naďalej hodnotiť svoju vlastnú prácu“.
Minulý rok v Paríži desiatky štátov v spoločnom vyhlásení vyzvali na reguláciu umelej inteligencie, aby bola otvorená a etická, uviedla agentúra AFP. Deklaráciu však nepodpísali USA, ktorých viceprezident J. D. Vance varoval, že nadmerná regulácia by mohla rozvoj AI zastaviť v čase, keď sa práve rozbieha.
Autor spravodajského bulletinu Asia AI Policy Monitor Seth Hays uviedol, že diskusie na summite v Indii sa budú pravdepodobne točiť okolo otázky „zabezpečenia toho, aby vlády zaviedli určité bezpečnostné opatrenia, ale nebrzdili rozvoj umelej inteligencie“.
Prioritou summitu však podľa AFP zostáva prevencia ujmy v každodennom živote. V USA rodiny ľudí, ktorí spáchali samovraždu, zažalovali spoločnosť OpenAI a obvinili jej četbota ChatGPT, že k týmto samovraždám prispel. Podobný nástroj Grok miliardára Elona Muska zase nedávno vyvolal pobúrenie pre svoju schopnosť vytvárať obrázky nahých žien a detí, čo viedlo k jeho zákazu v niekoľkých krajinách.
Prezident SR Peter Pellegrini sa počas summitu podľa svojej kancelárie stretne s viacerými svetovými lídrami. Okrem iných bude rokovať s indickým premiérom Módím o ďalšom posilnení politických a hospodárskych vzťahov medzi SR a Indiou. Čaká ho aj bilaterálna schôdzka s prezidentom Srí Lanky Anurom Kumarom Dissanayakom.
