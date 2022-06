INEKO: Generiká a biosimiláry môžu ušetriť milióny eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Väčšie využívanie generických a biologicky podobných liekov by mohlo podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ušetriť desiatky miliónov eur ročne z verejných zdrojov. Víta preto postupné odstraňovanie bariér pre vstup generických a biosimilárnych liekov na trh a ich intenzívnejšie využívanie na Slovensku. Zmeny podmienok ich vstupu prináša lieková reforma z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú minulý týždeň schválil parlament.



"Vo verejnom záujme je podporovať čo najrýchlejší vstup generických a biosimilárnych liekov na náš trh a ich intenzívnejšie využívanie v prospech zvyšovania konkurenčného tlaku a cenovej súťaže naprieč sektorom, čo potom v konečnom dôsledku povedie k zníženiu cien a úsporám verejných zdrojov. Vďaka tomu je možné zlepšiť finančnú udržateľnosť zdravotníctva a zároveň aj dostupnosť rôznych liekov a liečby pre pacientov, je možné liečiť viac pacientov a kvalitnejšie alebo financovať ďalšie priority v zdravotníctve," povedal riaditeľ INEKO Dušan Zachar.



Inštitút upozornil, že pravidlo doterajšieho tzv. trojprahového vstupu pre generiká a biosimiláry nepriniesol na Slovensku od roku 2018 očakávané úspory pre verejné financie, ale pre výrobcov generických a biosimilárnych liekov sa stal slovenský trh pre príliš prísnu kombinovanú cenovú reguláciu neatraktívnym. Podľa inštitútu sa to prejavilo aj skokovitým znížením počtu predložených žiadostí o vstup týchto liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia.



Na margo zmeny v prípade výnimiek z pravidla tzv. fixného doplatku pri liekoch, na ktoré existujú na trhu náhrady, ukáže podľa INEKO až prax, aký bude mať dopad na situáciu na trhu. Pravidlo fixného doplatku hovorí, že pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny lieku.