INEKO: Treba utesniť diery v liekovej oblasti, kde unikajú peniaze

Bratislava 24. mája (TASR) - Treba utesniť diery v liekovej oblasti, kde zbytočne unikajú peniaze, ktoré by sa dali využiť na hradenie nových inovatívnych liekov vstupujúcich na slovenský trh. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar v súvislosti s novou vyhláškou ministerstva zdravotníctva (MZ), ktorá mení podmienky vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia.



„Ide napríklad o preskúmavanie veľkosti a účelnosti výdavkov na lieky hradených v rámci utajovaných zmlúv - tzv. managed entry agreements, ďalej efektívnejšie revízie maximálnych úhrad za lieky, zvýšenie doplatkov pacientov za lieky pri menej vážnych a menej nákladných diagnózach, refundácie doplatkov za lieky len pre núdznych a nie pre celé skupiny obyvateľstva (seniori alebo deti en bloc),“ priblížil.



Podľa Zachara by sa mali tiež odstraňovať bariéry pre vstup lacnejších generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh, čo by podporilo väčšiu súťaž s pozitívnym vplyvom na dostupnosť a cenu liekov.



Dodal však, že rozumie argumentácii, že sa dá „prikrývať len takou perinou, akú máme k dispozícii“ a rozhodnutie rezortu vníma ako snahu prispôsobiť pravidlá reálnym možnostiam financovania. „Pri ostatnej reforme liekovej politiky sme si stanovili také prahové hodnoty na preplácanie nových liekov z verejného zdravotného poistenia, ktoré sa už v krátkom čase ukázali, že sú v našich podmienkach a pri výkonnosti slovenskej ekonomiky neudržateľné,“ zhodnotil pre TASR.



Podľa analytika treba tiež v neposlednom rade prijímať účinné ekonomické a sociálne reformy, ktoré by zvýšili v strednodobom a dlhodobom horizonte atraktivitu Slovenska pre investorov a jeho prosperitu. „Lebo len vyšší ekonomický rast a bohatstvo nám umožnia v budúcnosti preplácať viac nových a drahších liekov pre pacientov,“ uzavrel Zachar.



Rezort zdravotníctva navrhoval od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. MZ poukázalo na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Minister Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok (23. 5.) ubezpečil, že o návrhu vyhlášky sa bude diskutovať na odbornej úrovni a do momentu, kým sa nenájde zhoda, vyhláška do platnosti nevstúpi.