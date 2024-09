INEKO: Zdravotníci budú v prípade spomalenia valorizácie platov hluční

Bratislava 26. septembra (TASR) - Treba oceniť, že v rámci konsolidácie sa začalo rozprávať o potrebe efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov v zdravotníctve. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. K opatreniam má však aj výhrady. Upozornil na to, že avizované spomalenie valorizácie platov "berie bagrom" všetkým zdravotníkom. Tým sa to podľa jeho slov nebude páčiť a začnú byť veľmi hluční. Myslí si tiež, že zámer transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti neprinesie v krátkodobom horizonte pozitívny vplyv na konsolidáciu.



"Čo sa týka konsolidácie a zdravotníctva, oceňujem, že sa, zatiaľ síce len v deklaratórnej rovine, začalo rozprávať o potrebe efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov v zdravotníctve, keďže dynamika rastu zdrojov v sektore v ostatných rokoch ani náhodou nekopíruje produktivitu práce a zlepšovanie výsledkov zdravotníctva. Zároveň sa nedarí ani zastaviť tvorbu dlhov v štátnych nemocniciach a štátnej poisťovni," skonštatoval pre TASR.



Analytik si myslí, že zámer transformácie veľkých štátnych nemocníc na akciové spoločnosti v sebe nesie potenciál väčšieho poriadku, transparentnosti a zodpovednosti. "Ale sama osebe by len zmena právnej formy nepomohla. Musí ísť ruka v ruke so zavádzaním ďalších, tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení," podotkol. Je podľa neho potrebné vymyslieť robustný systém dlhovej brzdy pre nemocnice. "Toto opatrenie je dlhodobejšieho charakteru a neprinesie v krátkodobom horizonte pozitívny vplyv na konsolidáciu verejných financií, skôr naopak, keďže transformácia si pravdepodobne vyžiada aj oddlženie zo strany štátu, a tým aj ďalšie zdroje," dodal.



Avizované spomalenie valorizácie platov v nemocniciach a ambulanciách na tri percentá na jeden rok označil za menej systémové. Upozornil na to, že ide len o dočasné opatrenie a berie bagrom všetkým zdravotníkom bez rozdielu. "Nezaoberá sa potrebou zmeny štruktúry a parametrov tzv. platového automatu v nemocniciach. Proste sa len technokraticky stanovila určitá hodnota pomalšej valorizácie bez ohľadu na potreby a výsledky, kvalitu a efektívnosť, s cieľom splnenia 'len' rozpočtového cieľa a usporenia určitého objemu verejných financií," poznamenal Zachar. Pri ambulanciách čaká vysvetlenie, či opatrenie hovorí o fixnom trojpercentnom náraste zdrojov pre celý sektor na budúci rok.



Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na to uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.