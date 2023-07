INESS: Na Slovensku sa treba pokúsiť zaviesť zdravotné pripoistenie

Bratislava 16. júla (TASR) - Na Slovensku sa treba pokúsiť zaviesť zdravotné pripoistenie. Poukázal na to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v novej publikácii Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku. Z legislatívneho hľadiska to je podľa neho jednoduché, no úvahy o pripoistení sú politicky nákladné.



"Čeliť ľuďom, ktorí 'celý život platili odvody' a teraz majú strpieť, že ich predbieha dáky pripoistený, je náročné. Neľahké je aj vysvetliť, že nebudú výnimky, dvojité príspevky a že 'bezplatnosť' má svoje limity. Určite sa o to však treba pokúsiť," skonštatovala autorka publikácie Katarína Fedorová.



INESS poukázal na to, že poistenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti existuje v rôznych európskych krajinách, napríklad v Rakúsku, Francúzsku, Dánsku, Luxembursku alebo Holandsku. "Či už ako doplnkové k verejnému systému, alebo namiesto neho," podotkol s tým, že dané štáty si udržali sociálny zmier.



Inštitút upozornil na to, že v zdravotníctve sú potreby nekonečné a zdroje obmedzené. Verejné zdravotné poistenie (VZP) by podľa neho malo pokrývať iba klinicky prínosné technológie, ktoré si možno dovoliť zaplatiť. "Z pohľadu VZP je štandardom zdravotná starostlivosť, ktorá prináša hodnotu za peniaze a neprekračuje možnosti rozpočtu. Všetko navyše je 'pripoistiteľný' nadštandard," ozrejmil.



Priblížil, že predmetom pripoistenia na Slovensku by mohli byť napríklad telemedicína, nepovinné očkovanie, neindikované genetické testy, krvné vyšetrenia či alternatívna medicína. Pripoistiť by sa mohlo aj viac času na vyšetrenie, vyššia frekvencia preventívnych prehliadok či ich rozšírenie na ďalšie špecializácie. "V rámci stomatológie sa dá pripoistiť použitie nadštandardných materiálov a výkony, ktoré nie sú hradené z VZP, napríklad dentálne implantáty, pečatenie zubov, dentálna hygiena," doplnil INESS.



Súčasťou pripoistenia by podľa neho mohlo byť aj nadštandardné ubytovanie, strava pri hospitalizácii a možnosť výberu zdravotníckeho pracovníka, ako aj skorší termín u lekára. Rovnako nekategorizované a nadlimitné technológie. "Takýto produkt bude mať zmysel iba v prípade, ak sa k nadštandardu nebude dať dostať cez výnimky," podotkol. INESS poukázal na to, že v prípade, že kúpeľná liečba neprináša benefity pri jednotlivých ochoreniach, mala by sa ponúkať v rámci pripoistenia.



Inštitút odporučil tiež opätovne zaviesť regulačné platby za návštevu ambulancie, ktoré znižujú nadspotrebu zdravotnej starostlivosti. Rovnako je podľa neho potrebné od platieb za zdravotnú starostlivosť oslobodzovať iba ľudí s nízkym príjmom. "Invalidita, ťažké zdravotné postihnutie ani konkrétna choroba nie sú vhodné kritérium," dodal.