INESS: Nožnice medzi dopytom a ponukou v zdravotníctve sa roztvárajú

Bratislava 30. decembra (TASR) - Roztváranie nožníc medzi dopytom a ponukou v zdravotníctve sa v tomto roku nepodarilo zastaviť, prípadne spomaliť. Uviedol to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský pre TASR. Myslí si, že to bude hlavnou výzvou na budúci rok, ale aj o desať rokov.



"Systémové zmeny k lepšiemu v tomto roku nenastali. Najmä preto, lebo nenastal pokrok v hlavnej výzve - spomaliť alebo dokonca zastaviť roztváranie nožníc medzi tým, čo pacienti od verejného systému žiadajú (a politici im to sľubujú) a tým, čo ten systém dokáže vyrobiť," skonštatoval pre TASR.



Za problémom roztvárania nožníc podľa analytika stojí starnutie zdravotníkov, preregulovaný a centralistický spôsob riadenia sektora, neflexibilné financovanie s minimom súkromných zdrojov a zároveň starnutie pacientov, nové, ale drahšie medicínske riešenia a rastúce požiadavky pacientov. "Táto diera je 'korigovaná' rastúcou reálnou nedostupnosťou zdravotných služieb," povedal.



Negatív bolo v tomto roku v zdravotníctve podľa jeho slov neúrekom. Považuje zaň napríklad pokračujúcu personálnu nestabilitu. Poukázal na výmeny na ministerských stoličkách, zmeny vo vedení Národného centra zdravotníckych informácií, niektorých štátnych nemocníc či štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "Nekomentujem relevantnosť jednotlivých odvolaní, no neschopnosť štátu zabezpečiť manažérsku kontinuitu je do očí bijúca," podotkol.



Pre ústup ochorenia COVID-19 však zdravotníctvo bolo v roku 2023 podľa Vlachynského v lepšom stave. "Je to však sotva zásluha ktoréhokoľvek politika," poznamenal. Poukázal na to, že samotná medicína aj napriek všetkým negatívam pokročila. Zase máme podľa neho o malý krôčik lepšie technológie, lieky a postupy. "Aj tento rok sa vykonalo viacero unikátnych operácií, ktoré sa na Slovensku nerobili. Nemôžeme opomenúť ani fakt, že od tohto roka majú slovenskí pacienti k dispozícii úplne novú nemocnicu podľa západných štandardov," dodal.



Predpokladá, že v budúcom roku budú aktivity zamerané na plán obnovy. "Projekty nových nemocníc sa budú musieť točiť na 120 percent, aby stíhali termíny," povedal. Pripomenul, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) avizovala "veľké ťaženie" smerom k zlepšeniu vzdelávania zdravotníkov a zmenám kompetencií. "Životnosť ministrov zdravotníctva je extrémne krátka, preto verím, že pôjde do avizovaných reforiem naplno od prvého dňa, aby ich stihla," uzavrel.