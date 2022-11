Analytik: Zvýšenie miezd by malo kopírovať rast rozpočtu zdravotníctva

Bratislava 18. novembra (TASR) - Zvýšenie tabuľkových miezd by malo kopírovať navýšenie rozpočtu zdravotníctva, inak sa finančná diera v sektore ďalej prehĺbi. Vyplýva to z vyjadrenia analytika INESS Martina Vlachynského pre TASR v reakcii na návrh dodatočného zvýšenia platov lekárov v nemocniciach.



"Posledné roky prebiehajú medzinárodné preteky vo zvyšovaní miezd zdravotníkov, ktorých vyjednávacia sila v ekonomike rastie vďaka rastúcemu dopytu po ich službách. Zvýšenie ma teda neprekvapuje," skonštatoval.



Analytik považuje celoštátne stanovovanie miezd pomocou tabuliek za neefektívne, motivuje to podľa neho k priemernosti. "Jeho zmena by si vyžadovala komplexnú reformu celého sektora," podotkol.



Zvyšovanie miezd lekárov sa podľa neho časom odrazí aj na platoch ostatných zdravotníkov, pretože im to dodá argumenty na vyjednávanie. "Zároveň ma mrzí, že téma miezd absolútne prevalcovala všetky ďalšie témy vo vzťahu k ponuke zdravotníkov na Slovensku - vzdelávaniu, kompetenciám, možnosti kariérneho rastu a podobne," dodal.



Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore. Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Ďalšie stretnutie má byť v pondelok 21. novembra.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na navýšenie platov lekárov v nemocniciach. Mzdy by sa tak mohli v budúcom roku zvýšiť nie len neatestovaným, ale aj atestovaným lekárom. Pri nich by mal koeficient minimálnej mzdy stúpnuť z 2,3 na 2,5-násobok priemernej mzdy. Ich platy by sa mali zároveň odvíjať aj od odpracovaných rokov.



Priemerný plat lekára v nemocnici so všetkými príplatkami a už schválenými zmenami by mal byť podľa Matoviča v budúcom roku 4240 eur v hrubom, dnes je to 3493 eur. Základný plat atestovaného lekára v nemocnici bez príplatkov (20-ročná prax) by mal byť 3512 eur namiesto súčasných 2606 eur.