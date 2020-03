Informácie o koronavíruse sprístupní nový chatbot aj ďalšie aplikácie

Bratislava 17. marca (TASR) - Prístup ľudí k najaktuálnejším informáciám a pokynom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu má pomôcť zabezpečiť aj nový systém Covid.chat z dielne iniciatívy Slovensko.help. Na jeho používaní sa dohodli s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Informoval o tom Ján Bučkuliak z iniciatívy.



"Okrem oficiálnej stránky www.covid.chat táto webová aplikácia - chatbot, môže byť jednoducho nasadená aj na ďalšie weby, napríklad stránky samospráv, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, lekárskych ambulancií a ďalších," uviedol Bučkuliak. Informácie v systéme sú spracované podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR a priebežne aktualizované.



Pre občanov, ktorí nevedia využívať webovú aplikáciu, napríklad pre niektorých seniorov, Slovensko.help pripravilo telefonickú verziu systému, v ktorej môžu vyberať jednotlivé možnosti stlačením tlačidla na telefóne.



Cieľom aplikácie je pomôcť odľahčiť telefonickú infolinku NCZI, ktorá čelí veľkému náporu volajúcich, a zabezpečiť, aby všetci občania mohli získať odpovede na svoje otázky týkajúce sa pandémie. Webový chatbot aj infolinka sú prepojené.



Pomoc štátu v súvislosti s novým koronavírusom ponúkajú aj slovenské firmy. Technologická spoločnosť Aliter Technologies spolu s ďalšími IT partnermi ponúkla NCZI zadarmo systém na centralizovaný automatizovaný zber a spracovanie dát o víruse medzi ľuďmi a v ich lokalite. Ide o modifikáciu už existujúceho systému, ktorý funguje vo viacerých krajinách a využíva ho napríklad Organizácia Spojených národov. Pomáha záchranným zložkám optimalizovať výjazdy k pacientom. "Sleduje pacienta a jeho stav v prehľadnej mape spolu s aktuálnou polohou všetkých záchranárskych vozidiel, ako sanitky, chemické vozidlá či hasičské autá. Podporná služba umožní nahlasovanie pacientov do akéhosi centrálneho príjmu, čiže do aplikácie spravovanej štátom na krízovom štábe ministerstva vnútra," uvádza Aliter Technologies.



Zdravotníci a lekári pripravili aplikáciu Zostaň zdravý, ktorá má sprehľadniť on-line objednávanie pacientov na testy a používateľovi sprístupňuje výsledky testovania na nový koronavírus.



Nadácia Eset zriadila Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19, do ktorého firma tiež prispeje, aby pomohla zabezpečiť potrebné vybavenie na skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.