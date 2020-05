Odborníci: Informácie o zdraví na internete treba overovať

Bratislava 2. mája (TASR) – Internet je v čase pandémie nového koronavírusu, ale aj inokedy plný hoaxov o zdraví a medicíne. Pacient by predovšetkým nemal prvú informáciu, na ktorú natrafí, vnímať ako zaručenú a jedinú správnu. Upozorňujú na to odborníci z Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.



Pravda sa dá podľa nich rôznymi spôsobmi ohýbať. „Spoločným menovateľom šarlatánov je napríklad aj to, že z dôveryhodného zdroja, teda nejakej štúdie či výskumu použijú len časť, ktorá v ich kontexte dáva téme úplne iný rozmer,“ uviedla internistka Ivana Jochmanová na svojej prednáške s názvom Hoaxy v medicíne.



Ďalším signálom pre pacienta, že s dôveryhodnosťou liečiteľa nie je niečo v poriadku, je odporúčanie na úplne vysadenie liečby predpísanej lekárom. Preto je podľa Jochmanovej pri hľadaní na internete dôležité preverovať zdroje, vždy sa zaujímať o viac informácií o probléme, viac perspektív a vytvoriť si záver až na základe dostatočných relevantných údajov.



„Najväčšou výhodou šarlatánov je, že majú na svojich klientov čas,“ myslí si Jochmanová. Pacienti podľa nej očakávajú od svojich lekárov, že ich nielen vyšetria, ale aj vypočujú, vysvetlia im všetko okolo ochorenia a možností liečby. Pri súčasnom nastavení systému v zdravotníctve je to však nereálne. „Pri 30 až 40 pacientoch denne a množstve administratívy dokážete jednému pacientovi venovať sotva osem minút svojho času. A to je veľmi málo,“ uviedla lekárka.