Rezort školstva: Informácie o ohrození svetového pohára sú nepravdivé

Bratislava 7. decembra (TASR) - Informácie o ohrození Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2024 v Jasnej z dôvodu, že štát neposkytol podujatiu finančnú podporu, sú nepravdivé. Vo štvrtok o tom informovalo ministerstvo školstva.



"Žiadosť Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) prerokuje Fond na podporu športu na zasadnutí správnej rady už najbližší štvrtok 14. decembra. O tejto skutočnosti je zväz informovaný," uviedli z ministerstva.



Prezident ZSL Martin Paško počas štvrtkovej tlačovej konferencie v Bratislave ubezpečil, že robia všetko pre to, aby sa svetový pohár uskutočnil. "Máme splnené všetky náležitosti, čo sa týka dodania podkladov pre Fond na podporu športu, ktorý sa našej žiadosti venuje," poznamenal.



Finančná podpora štátu tvorí približne štvrtinu z 3,8-miliónového odhadovaného rozpočtu na podujatie, zväz žiada o 900.000 eur. Zvyšnú časť vykryli z príjmov z predaja vysielacích práv, vstupeniek či od reklamných partnerov. Vstupenky na podujatie sa vypredali v expresne rýchlom čase.



Svetový pohár sa má vrátiť do Jasnej cez víkend 20. a 21. januára. Na pretekoch by nemali chýbať najväčšie hviezdy súčasnosti na čele s domácou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou.