Informáciu o plate obsahuje 94 % inzerátov

Bratislava 29. mája (TASR) – Zhruba 94 % pracovných ponúk zatiaľ v roku 2020 obsahuje informáciu o výške mzdy. Spôsoby zverejňovania sú však rôzne. Portály Profesia.sk a Platy.sk upozorňujú záujemcov o pracovné miesta, aby nepodceňovali pracovné pohovory, ani keď sú „len online“ a zistili si informácie o priemernom plate na danej pozícii.



Niečo vyše šiestich percent inzerátov výšku platu stále nezverejňuje. „Novela o povinnom zverejňovaní platov v ponukách platí od mája 2018. Existujú však výnimky, na ktoré sa nevzťahuje,“ vysvetlila PR manažérka Profesie Nikola Richterová. Medzi výnimky patria napríklad situácie, keď firma hľadá živnostníkov alebo keď pracovné miesto obsadzuje verejná inštitúcia. Do výnimiek spadajú aj zahraničné pracovné inzeráty.



Ako dodal portál, zhruba 84 % ponúk uvádza mesačný plat, desatina inzerátov zase zverejňuje hodinovú mzdu. „Medzi ponukou nájdeme aj inzeráty zamestnávateľov so mzdou za výkon. Z tohto dôvodu je pre ľudí často zložité porovnávať jednotlivé ponuky medzi sebou,“ dodal portál.



Ako ďalej podotkol portál, len jedno percento inzerátov uvádza minimálnu mzdu. „Medzi najčastejšie spôsoby zverejňovania platu patrí mzdové rozmedzie, ktoré môžeme nájsť v približne 45 percentách ponúk, v ktorých sa nachádza informácia o plate,“ priblížil portál.



Upozorňuje však, že povinné zverejňovanie platov zmenilo spôsob diskutovania o mzde na pracovných pohovoroch. „Uchádzači by sa preto mali pripraviť na to, že veľká časť personalistov sa ich na konci pohovoru spýta na očakávaný plat,“ dodal portál.



Podľa údajov portálu Platy.sk Slováci najčastejšie zisťujú priemerné mzdy na pozíciách ako administratívny pracovník, predavač a skladník. Prvú päticu uzatvárajú pozície účtovník a programátor.



Profesiový portál radí uchádzačom pred pohovorom zvoliť si mzdové rozmedzie. Ak mu pohovor vyjde, na otázku o očakávanej mzde odpovie najvyššou sumou zo svojho rozmedzia. Naopak, ak sa mu pohovor nevydarí, uvedie najnižšiu ním akceptovateľnú mzdu.



Ako uzavrel portál, prvých 10 pozícií s najvyšším počtom pracovných ponúk v roku 2020 sú administratívny pracovník, účtovník, programátor, obchodný zástupca, predavač, operátor výroby, finančný analytik, skladník, odborný predajca a robotník.