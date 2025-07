Informačná služba ČR nechce komentovať kritiku slovenských politikov

Praha 17. júla (TASR) - Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) nechce komentovať kritiku slovenských politikov k tomu, že po stredajšom zásahu na Ukrajine zverejnila informáciu o pravdepodobnej ruskej stope v prípade bombových útokov na školách. Podľa hovorcu BIS Ladislava Štichu je podstatné, že sa podarilo dolapiť páchateľa. Povedal to vo štvrtok vo vysielaní stanice ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Pre BIS ako jedného z členov medzinárodného tímu je zásadné vrátiť sa k podstate. Pri mimoriadne úspešnej spoločnej akcii sme chytili páchateľa, ktorý vlani vydesil tisícky rodín v Česku a na Slovensku. Vrátili sme občanom pokoj, aby sa nemuseli báť o svoje deti. Nič iné nie je dôležitejšie,“ povedal Šticha.



Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok kritizoval BIS za to, že s informáciou o tom, že zadržaného Ukrajinca pravdepodobne financoval aktér z Ruska, vôbec prišla. Podľa jeho slov to môže ohroziť vyšetrovanie. „Takéto nekontrolovateľné medializované vynášanie pracovných hypotéz môže výrazne skomplikovať vyšetrovanie, ohroziť jeho úspech a dokonca poskytnúť páchateľovi možnosti zahladiť stopy,“ uviedol Šutaj Eštok.



K prípadu nekoordinovanej komunikácie sa už nechce vyjadrovať ani česká polícia. Hovorca českého policajného prezídia Jozef Bocán uviedol, že považujú prípad za dostatočne okomentovaný vo všetkých súvislostiach a nechcú k tomu nič dodať. „V tejto chvíli je podstatné, aby sa podarilo naplniť účel trestného konania,“ citoval Bocána server Novinky.cz.



Česká strana verí, že stredajší nesúlad so slovenskými kolegami nebude mať negatívny vplyv na ich spoluprácu v budúcnosti. Podľa slov Bocána si to v stredajšom telefonáte potvrdili český policajný prezident Martin Vondrášek a poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)