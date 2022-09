Informačné kancelárie pre obete sa majú začleniť pod rezort vnútra

Bratislava 28. septembra (TASR) - Informačné kancelárie pre obete by sa mali začleniť do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR. V súčasnosti fungujú v rámci národného projektu financovaného z európskych zdrojov. Podľa rezortu sa kancelárie využívajú vo významnej miere, počet klientov rastie. Zriadené majú byť v okresnom úrade v sídle kraja. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorú v stredu schválila vláda.



"Činnosť informačných kancelárií pre obete spočíva predovšetkým v poskytnutí informácií po individuálnom zvážení potrieb konkrétneho klienta, ako aj vhodného usmernenia tak, aby sa klient následne samostatne a dobrovoľne rozhodol a realizoval ďalšie kroky, ktoré prispejú k riešeniu jeho situácie," vysvetlil rezort.



Informačné kancelárie pre obete fungujú od roku 2018 na základe národného projektu s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Rokuje sa o jeho predlžení, pričom financovanie aktivít by malo byť zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu do konca roka 2023.



Obete trestných činov podľa MV SR využívajú informačné kancelárie vo veľkej miere. Od decembra 2018 do decembra 2021 poskytli pomoc spolu 1816 klientom. Počet klientov rapídne stúpol najmä vlani, oproti roku 2020 o 134 percent. V roku 2020 zaznamenali o 48 percent klientov viac ako v roku 2019.



Predmetom novely sú aj zmeny v oblasti prevencie kriminality, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality by už nemala byť viazaná konkrétnym termínom na zverejňovanie, schvaľovanie a poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu. Termín podľa MV SR nie je možné dodržať vzhľadom na enormný nárast žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti prevencie kriminality, ako aj časovú náročnosť procesu schvaľovania a poskytovania týchto dotácií. Rezort zároveň ubezpečil, že rada bude dotácie naďalej poskytovať každoročne.



Vypustiť by sa malo aj ustanovenie zákona, ktoré určuje právnu formu Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ako zariadenie ministerstva. "Vypustenie predmetného odseku predstavuje pre ministerstvo vnútra širší priestor v rámci rozhodovania, akým spôsobom a prostredníctvom akej organizačnej zložky bude zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zákona," tvrdí rezort. Deklaruje, že zmena nebude mať žiadny dosah na existenciu informačného centra ani rozsah jeho pôsobnosti.